"Мы создаем пространство, в которое хочется вернуться!"

Студия дизайна Box — это, в первую очередь, команда профессионалов. Действуем по принципу : один человек—одна задача. Мы делаем не просто красивую картинку, мы погружаемся в проект с головой,

чтобы дизайн отражал самого человека в его любимых цветах, материалах и формах.





Почему именно Box?

В нашей студии мы собираем все последние тенденции, наш профессиональный опыт и визуальные концепции в дизайн-проект.

Он уникальный для каждого клиента с учётом требований как по функциональности, так и по дизайну.

Квартира, дом, коммерческое помещение — каждое место может стать «тем самым», добавив в него комфорта, стиля и немного атмосферы. Мы не зацикливаемся на одном стилистическом решении, объединяя разные направления: неоклассика, лофт, гранж, минимализм… перечислять можно долго.





С нами всегда интересно! Мы генерируем идеи и самое главное — воплощаем их в реальность.