Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Box Design
Дизайнеры интерьера Ижевск
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Box Design
    Box Design
    Box Design
    +27
    Нажмите, чтобы закончить

    "Мы создаем пространство, в которое хочется вернуться!"

    Студия дизайна Box — это, в первую очередь, команда профессионалов. Действуем по принципу : один человек—одна задача. Мы делаем не просто красивую картинку, мы погружаемся в проект с головой,

    чтобы дизайн отражал самого человека в его любимых цветах, материалах и формах.


    Почему именно Box?

    В нашей студии мы собираем все последние тенденции, наш профессиональный опыт и визуальные концепции в дизайн-проект.

    Он уникальный для каждого клиента с учётом требований как по функциональности, так и по дизайну.

    Квартира, дом, коммерческое помещение — каждое место может стать «тем самым», добавив в него комфорта, стиля и немного атмосферы. Мы не зацикливаемся на одном стилистическом решении, объединяя разные направления: неоклассика, лофт, гранж, минимализм… перечислять можно долго.


    С нами всегда интересно! Мы генерируем идеи и самое главное — воплощаем их в реальность.

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн интерьера
    • Консультация дизайнера
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Подбор мебели
    • Ремонт квартиры
    • Элитный ремонт
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Ижевск
    Адрес
    426000 Ижевск
    Россия
    +7-9124413446
      Add SEO element