"Мы создаем пространство, в которое хочется вернуться!"
Студия дизайна Box — это, в первую очередь, команда профессионалов. Действуем по принципу : один человек—одна задача. Мы делаем не просто красивую картинку, мы погружаемся в проект с головой,
чтобы дизайн отражал самого человека в его любимых цветах, материалах и формах.
Почему именно Box?
В нашей студии мы собираем все последние тенденции, наш профессиональный опыт и визуальные концепции в дизайн-проект.
Он уникальный для каждого клиента с учётом требований как по функциональности, так и по дизайну.
Квартира, дом, коммерческое помещение — каждое место может стать «тем самым», добавив в него комфорта, стиля и немного атмосферы. Мы не зацикливаемся на одном стилистическом решении, объединяя разные направления: неоклассика, лофт, гранж, минимализм… перечислять можно долго.
С нами всегда интересно! Мы генерируем идеи и самое главное — воплощаем их в реальность.
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Дизайн интерьера
- Консультация дизайнера
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Подбор мебели
- Ремонт квартиры
- Элитный ремонт
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- Регионы обслуживания
- Ижевск
- Адрес
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426000 Ижевск
Россия
+7-9124413446