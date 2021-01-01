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NORT.DESIGN
Дизайнеры Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Частный интерьер квартиры "Bachelors" (Победитель премии "Реализация частного интерьера"), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Частный интерьер квартиры "Bachelors" (Победитель премии "Реализация частного интерьера"), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Кухня в стиле минимализм
    Частный интерьер квартиры "Bachelors" (Победитель премии "Реализация частного интерьера"), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
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    Частный интерьер квартиры "Bachelors" (Победитель премии "Реализация частного интерьера")
    Идивидуальный жилой дом Nickolskaya residence (Победитель премии Арх-Тайга 2021), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Ванная комната в стиле минимализм
    Идивидуальный жилой дом Nickolskaya residence (Победитель премии Арх-Тайга 2021), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Ванная комната в стиле минимализм
    Идивидуальный жилой дом Nickolskaya residence (Победитель премии Арх-Тайга 2021), NORT.DESIGN NORT.DESIGN Бассейн в стиле минимализм
    +4
    Идивидуальный жилой дом Nickolskaya residence (Победитель премии Арх-Тайга 2021)
    Modern Apartment Milk&Coffee, NORT.DESIGN NORT.DESIGN Спальня в стиле модерн
    Modern Apartment Milk&Coffee, NORT.DESIGN NORT.DESIGN Спальня в стиле модерн
    Modern Apartment Milk&Coffee, NORT.DESIGN NORT.DESIGN Гостиная в стиле модерн
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    Modern Apartment Milk&Coffee

    NORT.DESIGN архитектурная дизайн - студия. Мы специализируемся на современном дизайне интерьеров и проектировании апартаментов класса.

    DESIGN FOR TRUE EGOISTS

    Russia\ UAE \ USA \ Worldwide





    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн гардеробной/кладовой
    • Дизайн гостиной
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн спальни
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Подбор мебели
    • Проект гардеробной
    • Ремонт квартиры
    • Украшение дома
    • Экодизайн
    • Элитный ремонт
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    Регионы обслуживания
    • Russia\ UAE \ USA \ Worldwide
    • Москва
    Награды компании
    • Победитель премии АРХ-Тайга 2020
    • Победитель премии АРХ-Тайга 2021
    Адрес
    121099 Москва
    Россия
    +7-9137558822 www.nortdsgn.com
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