NORT.DESIGN архитектурная дизайн - студия. Мы специализируемся на современном дизайне интерьеров и проектировании апартаментов класса.
DESIGN FOR TRUE EGOISTS
Russia\ UAE \ USA \ Worldwide
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн винного погреба
- Дизайн гардеробной/кладовой
- Дизайн гостиной
- Дизайн детской спальни
- Дизайн и строительство мастерской
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн прихожей
- Дизайн спальни
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Подбор мебели
- Проект гардеробной
- Ремонт квартиры
- Украшение дома
- Экодизайн
- Элитный ремонт
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- Регионы обслуживания
- Russia\ UAE \ USA \ Worldwide
- Москва
- Награды компании
- Победитель премии АРХ-Тайга 2020
- Победитель премии АРХ-Тайга 2021
- Адрес
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121099 Москва
Россия
+7-9137558822 www.nortdsgn.com