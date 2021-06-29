Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.
Мы занимаемся архитектурным проектированием, ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, воспринимая эти разделы как части единого целого.
Работы архитектурного бюро Дмитрия Любченко основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов.
Реализует общественные и частные проекты.
Дмитрий Любченко закончил «Ростовскую академию архитектуры и искусства». С 2017г . член «Союза архитекторов России». Мы имеем все лицензии и допуски СРО. Мастерская организовано в Ростове-на-Дону в 2014 г., но география наших проектов не ограничивается только Ростовской областью, мы успешно справляемся с задачами по всей России.
МЫ В ЦИФРАХ:
156 ЗАК ОНЧЕННЫХ ПРОЕКТА
108 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТА
860 КАРАНДАШЕЙ СТОЧЕНО
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Архитектурные чертежи
- Архитектурный дизайн
- Дизайн летней кухни
- Домик у бассейна под ключ
- Модульные пристройки
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Проект дома на заказ
- Реставрация домов и квартир
- Экологичное (зеленое) строительство
- Визуализация интерьера
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн кухни
- Дизайн тамбура
- Подготовка участка
- Проектирование конструкций
- Ремонт гаража
- Ремонт подвала
- Строительство нового дома
- Чертежи на заказ
- Экодизайн
- Энергосберегающие дома
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- Регионы обслуживания
- Россия и Ростов-на-Дону
- Награды компании
- Свидетельство СРО, С 23.11.17 член союза архитектора
- Адрес
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проспект Буденновский 80а, 4 этаж оф.535
344011 Ростов-на-Дону
Россия
+7-8633201664 архитектурная-мастерская.рус