Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.

Мы занимаемся архитектурным проектированием, ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, воспринимая эти разделы как части единого целого.

Работы архитектурного бюро Дмитрия Любченко основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов.

Реализует общественные и частные проекты.

Дмитрий Любченко закончил «Ростовскую академию архитектуры и искусства». С 2017г . член «Союза архитекторов России». Мы имеем все лицензии и допуски СРО. Мастерская организовано в Ростове-на-Дону в 2014 г., но география наших проектов не ограничивается только Ростовской областью, мы успешно справляемся с задачами по всей России.

МЫ В ЦИФРАХ:

156 ЗАК ОНЧЕННЫХ ПРОЕКТА

108 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТА

860 КАРАНДАШЕЙ СТОЧЕНО