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Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко
Архитекторы Ростов-на-Дону
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Многоквартирный дом ул. 8 марта, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Многоквартирный дом ул. 8 марта, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Многоквартирный дом ул. 8 марта, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    +11
    Многоквартирный дом ул. 8 марта
    Лукойл ТЭЦ г.Кисловодск, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    Лукойл ТЭЦ г.Кисловодск, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    Лукойл ТЭЦ г.Кисловодск, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    +5
    Лукойл ТЭЦ г.Кисловодск
    Общежитие ДГТУ, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Общежитие ДГТУ, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Общежитие ДГТУ, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Дома в стиле минимализм
    +3
    Общежитие ДГТУ
    Жилой комплекс Парк Островского 2, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Жилой комплекс Парк Островского 2, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    Жилой комплекс Парк Островского 2, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Многоквартирные дома
    +4
    Жилой комплекс Парк Островского 2
    Торговый центр ул. Еременко 16, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    Торговый центр ул. Еременко 16, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    Торговый центр ул. Еременко 16, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Сборные дома
    +4
    Торговый центр ул. Еременко 16
    Частный дом ул. 26 Июня, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Загородные дома
    Частный дом ул. 26 Июня, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Загородные дома
    Частный дом ул. 26 Июня, Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Архитектурная мастерская Дмитрия Любченко Загородные дома
    +2
    Частный дом ул. 26 Июня
    Показать все 26 проекты

    Наша архитектурная мастерская - творческий союз архитекторов, дизайнеров и инженеров.

    Мы занимаемся архитектурным проектированием, ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, воспринимая эти разделы как части единого целого.

    Работы архитектурного бюро Дмитрия Любченко основаны на идеях экспрессивного отражения современных представлений о высоком качестве жизни, технологических инновациях в строительстве и бережном отношении к использованию ресурсов.

    Реализует общественные и частные проекты.

    Дмитрий Любченко закончил «Ростовскую академию архитектуры и искусства». С 2017г . член «Союза архитекторов России». Мы имеем все лицензии и допуски СРО. Мастерская организовано в Ростове-на-Дону в 2014 г., но география наших проектов не ограничивается только Ростовской областью, мы успешно справляемся с задачами по всей России.

    МЫ В ЦИФРАХ:

    156 ЗАК ОНЧЕННЫХ ПРОЕКТА

    108 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТА

    860 КАРАНДАШЕЙ СТОЧЕНО

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Дизайн летней кухни
    • Домик у бассейна под ключ
    • Модульные пристройки
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Проект дома на заказ
    • Реставрация домов и квартир
    • Экологичное (зеленое) строительство
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн кухни
    • Дизайн тамбура
    • Подготовка участка
    • Проектирование конструкций
    • Ремонт гаража
    • Ремонт подвала
    • Строительство нового дома
    • Чертежи на заказ
    • Экодизайн
    • Энергосберегающие дома
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    Регионы обслуживания
    Россия и Ростов-на-Дону
    Награды компании
    Свидетельство СРО, С 23.11.17 член союза архитектора
    Адрес
    проспект Буденновский 80а, 4 этаж оф.535
    344011 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-8633201664 архитектурная-мастерская.рус
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