DECKEN – торговая марка натуральных средств по уходу и декорированию древесины.





С первых дней существования компания делала ставку на создание высококачественных и безопасных средств для древесины, разделяя продукцию на два основных направления: средства для защиты древесины и декоративные покрытия для дерева.

Безопасность во всех смыслах этого слова является основой бренда DECKEN. Так, масла для обработки древесины торговой марки DECKEN полностью безвредны для людей, животных и растений.

Это немаловажно, ведь 80 % времени человек проводит внутри помещений и вынужден испытывать влияние всех тех химических компонентов, которые выделяет мебель, отделочные материалы, краски и так далее.

Масла DECKEN не наносят вреда и окружающей среде. Они создаются на основе тщательно очищенных возобновляемых компонентов высокого качества.



