Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DECKEN
Интернет магазины Нижний Новгород
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • DECKEN – торговая марка натуральных средств по уходу и декорированию древесины.


    С первых дней существования компания делала ставку на создание высококачественных и безопасных средств для древесины, разделяя продукцию на два основных направления: средства для защиты древесины и декоративные покрытия для дерева.

    Безопасность во всех смыслах этого слова является основой бренда DECKEN. Так, масла для обработки древесины торговой марки DECKEN полностью безвредны для людей, животных и растений. 

    Это немаловажно, ведь 80 % времени человек проводит внутри помещений и вынужден испытывать влияние всех тех химических компонентов, которые выделяет мебель, отделочные материалы, краски и так далее.

    Масла DECKEN не наносят вреда и окружающей среде. Они создаются на основе тщательно очищенных возобновляемых компонентов высокого качества.


    Услуги
    • масло для дерева
    • масло для дерева для внутренних работ
    • масло для дерева для наружных работ
    • масло для древесины
    • масло для защиты древесины
    • масло для пропитки древесины
    • масло для обработки дерева
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    ул Надежды Сусловой, 11к1
    603106 Нижний Новгород
    Россия
    +7-8002340452 decken-oil.ru
      Add SEO element