DECKEN – торговая марка натуральных средств по уходу и декорированию древесины.
С первых дней существования компания делала ставку на создание высококачественных и безопасных средств для древесины, разделяя продукцию на два основных направления: средства для защиты древесины и декоративные покрытия для дерева.
Безопасность во всех смыслах этого слова является основой бренда DECKEN. Так, масла для обработки древесины торговой марки DECKEN полностью безвредны для людей, животных и растений.
Это немаловажно, ведь 80 % времени человек проводит внутри помещений и вынужден испытывать влияние всех тех химических компонентов, которые выделяет мебель, отделочные материалы, краски и так далее.
Масла DECKEN не наносят вреда и окружающей среде. Они создаются на основе тщательно очищенных возобновляемых компонентов высокого качества.
- Услуги
- масло для дерева
- масло для дерева для внутренних работ
- масло для дерева для наружных работ
- масло для древесины
- масло для защиты древесины
- масло для пропитки древесины
- масло для обработки дерева
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Адрес
-
ул Надежды Сусловой, 11к1
603106 Нижний Новгород
Россия
+7-8002340452 decken-oil.ru