Radici Contract – представительство Итальянской компании Radici Pietro, крупнейшего производителя ковровых покрытий, ковров и ковролина в Европе.





Единственные в Европе мы имеем “вертикальное” производство, подразумевающее полный цикл изготовления ковровых покрытий на всех этапах, от традиционного плетения шерстяных нитей, до высокотехнологичной микроинъекционной печати любых дизайнов.

Таким широким ассортиментом продуктов не обладает ни одна компания в мире в данном сегменте рынка.

Продукция, выпущенные компанией Radici Industries, успешно используется в: частных домах, гостиницах, офисах и транспортных средствах.

Мы являемся специалистами в области производства ковролина, как из натуральной шерсти, так и в искусственном волокне. Нам под силу воплотить любые ваши идеи в ковровых покрытиях и добавить в ваш интерьер неповторимый и изысканный стиль.



