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Anya Moskatova Interiors
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК ПРИВИЛЕГИЯ, Anya Moskatova Interiors Anya Moskatova Interiors Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    ЖК ПРИВИЛЕГИЯ, Anya Moskatova Interiors Anya Moskatova Interiors Гостиная в стиле минимализм Дерево
    ЖК ПРИВИЛЕГИЯ, Anya Moskatova Interiors Anya Moskatova Interiors Гостиная в стиле минимализм Дерево
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    ЖК ПРИВИЛЕГИЯ

    Проектирую интерьеры   жилых пространств (квартир и домов).

    Работаю в современной минималистичной стилистике.

    Создаю лаконичные, чистые пространства без визуального шума.

    Проектирую, комплектую, веду авторский надзор.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн-проект интерьера
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Сочи
    • Удаленно
    Награды компании
    ADD AWARDS Лучший концептуальный проект
    Адрес
    196105 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111537996 www.anyamoskatova.com
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