Проектирую интерьеры жилых пространств (квартир и домов).
Работаю в современной минималистичной стилистике.
Создаю лаконичные, чистые пространства без визуального шума.
Проектирую, комплектую, веду авторский надзор.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн-проект интерьера
- комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Сочи
- Удаленно
- Награды компании
- ADD AWARDS Лучший концептуальный проект
- Адрес
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196105 Санкт-Петербург
Россия
+7-9111537996 www.anyamoskatova.com