Сонум - Производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества
Изделия бренда, давно заслужили достойное место среди производителей товаров для сна, благодаря доступной по сравнению с конкурентами стоимости и европейскому качества реализуемой продукции.
В Якутске представлено два фирменных салона компании Сонум – в ТЦ Палладиум и в ТЦ Азия на улице чернышевского.
Здесь вы можете детально изучить более 20 видов анатомических матрасов и подушек, а также приобрести надежную кровать или прочую мебель от производителя Сонум для своей спальни.
Кроме того все представленные в салонах товары, вы можете заказать и на официальном сайте компании в якутске – мы производим бесплатную доставку во все города России.
Также на сайте вы можете проконсультироваться с менеджером в чате или заказать изделие по индивидуальным размерам.
Вся реализуемая нами продукция имеет сертификаты качества и гарантию от 2х лет!
- Услуги
- кровать
- анатомические матрасы
- анатомические подушки
- ортопедическая подушка
- одеяла
- ортопедические матрасы
- Туалетные столики
- Декоративные подушки
- Светильники
- Ковры
- текстиль для дома
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- Регионы обслуживания
- Якутск
- Адрес
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Лермонтова ул, 66 д., 2 этаж
677000 Якутск
Россия
+7-4112759001 yakutsk.sonum.ru