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Сонум интернет-магазин товары для сна
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    • Сонум - Производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества


    Изделия бренда, давно заслужили достойное место среди производителей товаров для сна, благодаря доступной по сравнению с конкурентами стоимости и европейскому качества реализуемой продукции.

    В Якутске представлено два фирменных салона компании Сонум – в ТЦ Палладиум и в ТЦ Азия на улице чернышевского. 

    Здесь вы можете детально изучить более 20 видов анатомических матрасов и подушек, а также приобрести надежную кровать или прочую мебель от производителя Сонум для своей спальни. 

    Кроме того все представленные в салонах товары, вы можете заказать и на официальном сайте компании в якутске – мы производим бесплатную доставку во все города России. 

    Также на сайте вы можете проконсультироваться с менеджером в чате или заказать изделие по индивидуальным размерам.

    Вся реализуемая нами продукция имеет сертификаты качества и гарантию от 2х лет!

    Услуги
    • кровать
    • анатомические матрасы
    • анатомические подушки
    • ортопедическая подушка
    • одеяла
    • ортопедические матрасы
    • Туалетные столики
    • Декоративные подушки
    • Светильники
    • Ковры
    • текстиль для дома
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    Регионы обслуживания
    Якутск
    Адрес
    Лермонтова ул, 66 д., 2 этаж
    677000 Якутск
    Россия
    +7-4112759001 yakutsk.sonum.ru
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