Сонум - Производитель анатомических матрасов и подушек европейского качества





Изделия бренда, давно заслужили достойное место среди производителей товаров для сна, благодаря доступной по сравнению с конкурентами стоимости и европейскому качества реализуемой продукции.

В Якутске представлено два фирменных салона компании Сонум – в ТЦ Палладиум и в ТЦ Азия на улице чернышевского.

Здесь вы можете детально изучить более 20 видов анатомических матрасов и подушек, а также приобрести надежную кровать или прочую мебель от производителя Сонум для своей спальни.

Кроме того все представленные в салонах товары, вы можете заказать и на официальном сайте компании в якутске – мы производим бесплатную доставку во все города России.

Также на сайте вы можете проконсультироваться с менеджером в чате или заказать изделие по индивидуальным размерам.

Вся реализуемая нами продукция имеет сертификаты качества и гарантию от 2х лет!