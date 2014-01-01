С 2014 года осуществляем профессиональное проектирование и строительство домов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Находимся в составе СРО по проектированию. Кроме проектирования частных домов, занимаемся комплексной разработкой проектов коммерческих производственных и складских зданий, обследованием и экспертизой различных объектов.
- Услуги
- проектирование домов
- строительство домов
- авторский надзор в строительстве
- монтаж фундаментов
- строительство домов из кирпича
- строительство монолитных домов
- строительство коттеджей
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Адрес
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ул. Рождественская, д. 11
603001 Нижний Новгород
Россия
+7-9047905015 acpdom.ru