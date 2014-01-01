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Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
Строители Нижний Новгород
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект двухэтажного дома с террасой, балконом, крыльцом и тамбуром, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект двухэтажного дома с террасой, балконом, крыльцом и тамбуром, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект двухэтажного дома с террасой, балконом, крыльцом и тамбуром, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    +3
    Проект двухэтажного дома с террасой, балконом, крыльцом и тамбуром
    Проект одноэтажного дома с плоской крышей и гаражом, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект одноэтажного дома с плоской крышей и гаражом, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект одноэтажного дома с плоской крышей и гаражом, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    +2
    Проект одноэтажного дома с плоской крышей и гаражом
    Проект дома с мансардой и гаражом в цокольном этаже, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект дома с мансардой и гаражом в цокольном этаже, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект дома с мансардой и гаражом в цокольном этаже, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    +6
    Проект дома с мансардой и гаражом в цокольном этаже
    Проект двухэтажного дома с гаражом, балконом и террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект двухэтажного дома с гаражом, балконом и террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект двухэтажного дома с гаражом, балконом и террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    +1
    Проект двухэтажного дома с гаражом, балконом и террасой
    Проект мансардного дома из газобетона с террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект мансардного дома из газобетона с террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект мансардного дома из газобетона с террасой, Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    +1
    Проект мансардного дома из газобетона с террасой
    Проект одноэтажного дома с 3-мя спальнями и террасой , Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект одноэтажного дома с 3-мя спальнями и террасой , Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект одноэтажного дома с 3-мя спальнями и террасой , Строительно-проектная компания «АСП ДОМ» Строительно-проектная компания «АСП ДОМ»
    Проект одноэтажного дома с 3-мя спальнями и террасой

    С 2014 года осуществляем профессиональное проектирование и строительство домов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.


    Находимся в составе СРО по проектированию. Кроме проектирования частных домов, занимаемся комплексной разработкой проектов коммерческих производственных и складских зданий, обследованием и экспертизой различных объектов.

    Услуги
    • проектирование домов
    • строительство домов
    • авторский надзор в строительстве
    • монтаж фундаментов
    • строительство домов из кирпича
    • строительство монолитных домов
    • строительство коттеджей
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    ул. Рождественская, д. 11
    603001 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9047905015 acpdom.ru
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