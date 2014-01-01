С 2014 года осуществляем профессиональное проектирование и строительство домов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.





Находимся в составе СРО по проектированию. Кроме проектирования частных домов, занимаемся комплексной разработкой проектов коммерческих производственных и складских зданий, обследованием и экспертизой различных объектов.