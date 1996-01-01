Компания

ENGLISH INTERIORS основана в 1996 году декоратором Марией Якушкиной

English Interiors – Галереи стилей интерьера – это шоурумы дизайна и декора, задуманные как целый ДОМ и объединенные единой концепцией – показ интерьеров в классическом английском, американском или современном

стилях. В шоурумах представлены лучшие американские и английские мебельные

бренды, светильники, подарки для дома, текстильный декор и обои. «Английские

Интерьеры» - официальный дилер элитной английской коллекции мебели “Althorp” и американской фабрики Hooker Furniture. Дизайн Бюро «Английские Интерьеры» – это компания полного цикла – творческое объединение профессионалов в области дизайна и декора помещений, работающих как в классическом, так и современном стилях.

Наши дизайнеры и декораторы реализовали большое количество частных и общественных интерьеров.