Компания
ENGLISH INTERIORS основана в 1996 году декоратором Марией Якушкиной
English Interiors – Галереи стилей интерьера – это шоурумы дизайна и декора, задуманные как целый ДОМ и объединенные единой концепцией – показ интерьеров в классическом английском, американском или современном
стилях. В шоурумах представлены лучшие американские и английские мебельные
бренды, светильники, подарки для дома, текстильный декор и обои. «Английские
Интерьеры» - официальный дилер элитной английской коллекции мебели “Althorp” и американской фабрики Hooker Furniture. Дизайн Бюро «Английские Интерьеры» – это компания полного цикла – творческое объединение профессионалов в области дизайна и декора помещений, работающих как в классическом, так и современном стилях.
Наши дизайнеры и декораторы реализовали большое количество частных и общественных интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Старопименовский переулок, 10
127006 Москва
Россия
+7-9917078035 www.englishinteriors.ru