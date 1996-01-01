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Английские интерьеры
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дом в Подмосковье в английском классическом стиле, Английские интерьеры Английские интерьеры ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Бежевый
    Дом в Подмосковье в английском классическом стиле, Английские интерьеры Английские интерьеры ГостинаяКамины и аксессуары Дерево Белый
    Дом в Подмосковье в английском классическом стиле

    Компания

    ENGLISH INTERIORS основана в 1996 году декоратором Марией Якушкиной

    English Interiors – Галереи стилей интерьера – это шоурумы дизайна и декора, задуманные как целый ДОМ и объединенные единой концепцией – показ интерьеров в классическом английском, американском или современном

    стилях. В шоурумах представлены лучшие американские и английские мебельные

    бренды, светильники, подарки для дома, текстильный декор и обои. «Английские

    Интерьеры» - официальный дилер элитной английской коллекции мебели “Althorp” и американской фабрики Hooker Furniture.  Дизайн Бюро «Английские Интерьеры» – это компания полного цикла – творческое объединение профессионалов в области дизайна и декора помещений, работающих как в классическом, так и современном стилях.

    Наши дизайнеры и декораторы реализовали большое количество частных и общественных интерьеров. 

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Старопименовский переулок, 10
    127006 Москва
    Россия
    +7-9917078035 www.englishinteriors.ru
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