Орион - оптовый и розничный поставщик нерудных и строительных материалов, также компания, занимается строительством и благоустройством территорий.

Наша главная и основная цель - делать качественную и надежную работу.

Мы работаем на свое имя, и поэтому, проявляем уважение и тактичность с нашими заказчиками, чтобы сохранить хорошие и позитивные впечатления о проделанной работой.

Основная сфера нашей деятельности - продажа нерудных и строительных материалов, а также свежих строительных смесей и их оперативная доставка самыми различными видами транспорта.



