Орион - оптовый и розничный поставщик нерудных и строительных материалов, также компания, занимается строительством и благоустройством территорий.
Наша главная и основная цель - делать качественную и надежную работу.
Мы работаем на свое имя, и поэтому, проявляем уважение и тактичность с нашими заказчиками, чтобы сохранить хорошие и позитивные впечатления о проделанной работой.
Основная сфера нашей деятельности - продажа нерудных и строительных материалов, а также свежих строительных смесей и их оперативная доставка самыми различными видами транспорта.
- Услуги
- нерудные материалы
- купить песок
- купить щебень
- купить грунт
- купить бетон
- Отсев гранитный
- Известняковый щебень
- Аренда спецтехники
- асфальтирование дорог
- Благоустройство территории
- Земляные работы
- вывоз мусора
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ш. Революции 3А, корп. 1 ДЦ
Леон, 9 этаж, офис 907
195027 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124253096 nerudorion.ru