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Орион Купить нерудные материалы
Строительные материалы Санкт-Петербург
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    • Орион - оптовый и розничный поставщик нерудных и строительных материалов, также компания, занимается строительством и благоустройством территорий. 

    Наша главная и основная цель - делать качественную и надежную работу.

    Мы работаем на свое имя, и поэтому, проявляем уважение и тактичность с нашими заказчиками, чтобы сохранить хорошие и позитивные впечатления о проделанной работой. 

    Основная сфера нашей деятельности - продажа нерудных и строительных материалов, а также свежих строительных смесей и их оперативная доставка самыми различными видами транспорта.


    Услуги
    • нерудные материалы
    • купить песок
    • купить щебень
    • купить грунт
    • купить бетон
    • Отсев гранитный
    • Известняковый щебень
    • Аренда спецтехники
    • асфальтирование дорог
    • Благоустройство территории
    • Земляные работы
    • вывоз мусора
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ш. Революции 3А, корп. 1 ДЦ Леон, 9 этаж, офис 907
    195027 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124253096 nerudorion.ru
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