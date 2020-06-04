Строим энергоэффективные дома и модульные конструкции из дерева.

Австрийская компания Alpbau осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, строительству и обслуживанию индивидуальных жилых домов и коттеджных посёлков. Мы используем инновационные технологии производства домов из дерева и высокую культуру производства работ на строительной площадке.

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами и партнёрами. Наши предложения одни из самых выгодных на строительном рынке. Гарантия качества. Доступные цены. Широкий выбор технологий и проектов. И это только малая часть наших преимуществ.

С НАМИ КОМФОРТНО. ВСЕГДА.