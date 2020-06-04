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Alpbau
Архитекторы Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Навес для резиденции Рублево, Alpbau Alpbau Терраса в средиземноморском стиле Дерево
    Навес для резиденции Рублево, Alpbau Alpbau Терраса в средиземноморском стиле Дерево
    Навес для резиденции Рублево, Alpbau Alpbau Терраса в средиземноморском стиле Дерево
    +2
    Навес для резиденции Рублево
    Проект "Новая лига", Alpbau Alpbau Гостиницы в скандинавском стиле Дерево
    Проект "Новая лига", Alpbau Alpbau Гостиницы в скандинавском стиле Дерево
    Проект "Новая лига", Alpbau Alpbau Гостиницы в скандинавском стиле Дерево
    +2
    Проект "Новая лига"
    Мост Румянцево, Alpbau Alpbau
    Мост Румянцево, Alpbau Alpbau
    Мост Румянцево, Alpbau Alpbau
    +5
    Мост Румянцево
    Архитектурный навес для INGRAD, Alpbau Alpbau Конференц-центры в стиле минимализм Дерево
    Архитектурный навес для INGRAD, Alpbau Alpbau Конференц-центры в стиле минимализм Дерево
    Архитектурный навес для INGRAD, Alpbau Alpbau Конференц-центры в стиле минимализм Дерево
    +3
    Архитектурный навес для INGRAD
    Офис продаж "Брусника", Alpbau Alpbau Дома в стиле минимализм
    Офис продаж "Брусника", Alpbau Alpbau Дома в стиле минимализм
    Офис продаж "Брусника", Alpbau Alpbau Дома в стиле минимализм
    +8
    Офис продаж "Брусника"
    Ресторан СибирьСибирь, Alpbau Alpbau Балкон в скандинавском стиле Дерево
    Ресторан СибирьСибирь, Alpbau Alpbau Балкон в скандинавском стиле Дерево
    Ресторан СибирьСибирь, Alpbau Alpbau Балкон в скандинавском стиле Дерево
    +18
    Ресторан СибирьСибирь
    Показать все 15 проекты

    Строим энергоэффективные дома и модульные конструкции из дерева.

    Австрийская компания Alpbau осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, строительству и обслуживанию индивидуальных жилых домов и коттеджных посёлков. Мы используем инновационные технологии производства домов из дерева и высокую культуру производства работ на строительной площадке.

    Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами и партнёрами. Наши предложения одни из самых выгодных на строительном рынке. Гарантия качества. Доступные цены. Широкий выбор технологий и проектов. И это только малая часть наших преимуществ.

    С НАМИ КОМФОРТНО. ВСЕГДА.     

    Услуги
    Строим энергоэффективные дома и модульные конструкции из дерева.
    Регионы обслуживания
    • по всему миру
    • Россия
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург.
    Адрес
    ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая дом 10, строение 2
    105120 Москва
    Россия
    +7-4956460201 www.alpbau.com

    Отзыв

    Александр Колесников Александр Колесников
    Прибрели самую большую конструкцию в мае для проведения свадеб, гости очень довольны, особенно невесты. Выбирают в основном нашу площадку для проведения праздника, так как нравиться необычная форма и то, что можно находиться на природе и в то же время в закрытом шатре. Квадросферу установили на берегу озера, рядом сделали фотозону, благодарны Alpbau за возможность выбрать комплектацию, заказали конструкцию с освещением и тентом, установили быстро и через три дня провели первую свадьбу. Благодарим за сотрудничество!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Май 2020
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    Alexey Klochkov Alexey Klochkov
    Выполняли у Alpbau проектирование общественного здания из дерева для некапитального строительства. Основная задача стояла доказать комиссии, что здание является сборно-разборным. Задача была выполнена на отлично. Все согласовали и построили!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2019
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