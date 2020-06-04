Строим энергоэффективные дома и модульные конструкции из дерева.
Австрийская компания Alpbau осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, строительству и обслуживанию индивидуальных жилых домов и коттеджных посёлков. Мы используем инновационные технологии производства домов из дерева и высокую культуру производства работ на строительной площадке.
Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества с нашими клиентами и партнёрами. Наши предложения одни из самых выгодных на строительном рынке. Гарантия качества. Доступные цены. Широкий выбор технологий и проектов. И это только малая часть наших преимуществ.
С НАМИ КОМФОРТНО. ВСЕГДА.
- Услуги
- Строим энергоэффективные дома и модульные конструкции из дерева.
- Регионы обслуживания
- по всему миру
- Россия
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург.
- Адрес
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ARTPLAY, Нижняя Сыромятническая дом 10, строение 2
105120 Москва
Россия
+7-4956460201 www.alpbau.com