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New Automation
Инжиниринговые компании Москва
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Проекты

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    • Старый дом в итальянском стиле в Краснодарском крае, New Automation New Automation Дома в классическом стиле
    Старый дом в итальянском стиле в Краснодарском крае, New Automation New Automation Дома в классическом стиле
    Старый дом в итальянском стиле в Краснодарском крае
    Умный дом , New Automation New Automation Гостиная в классическом стиле
    Умный дом
    Квартира в Санкт-Петербурге, New Automation New Automation
    Квартира в Санкт-Петербурге, New Automation New Automation
    Квартира в Санкт-Петербурге

    «Новая Автоматизация» - это молодая, амбициозная  компания, которая любит сложные задачи и готова предложить решения для своих клиентов в области инженерных систем для частного жилья и офисов. Костяк компании составляют молодые, энергичные инженеры с высшим профильным образованием, получившие опыт в крупных инжиниринговых компаниях и имеющие за своей спиной большое количество завершенных проектов. Новая Автоматика предлагает комплекс работ по инженерным сетям "под ключ", наши специалисты выполнят проект, подберут оборудование, произведут монтаж и пуско-наладку. Для эффективного решения поставленных задач наши специалисты на протяжении всего проекта работают в тесном сотрудничестве, со смежными компаниями на объекте, архитекторами.

    Услуги
    • Электроснабжение
    • СКС
    • Умный дом
    • Мультирум
    • Системы охранной и пожарной сигнализации
    • Видеонаблюдение.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Калининград
    • Калуга
    • Смоленск
    • Геленджик
    Адрес
    г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 11с1
    123290 Москва
    Россия
    +7-4951771428 na-control.ru
    Законное владение

    г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 11с1

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