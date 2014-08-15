«Новая Автоматизация» - это молодая, амбициозная компания, которая любит сложные задачи и готова предложить решения для своих клиентов в области инженерных систем для частного жилья и офисов. Костяк компании составляют молодые, энергичные инженеры с высшим профильным образованием, получившие опыт в крупных инжиниринговых компаниях и имеющие за своей спиной большое количество завершенных проектов. Новая Автоматика предлагает комплекс работ по инженерным сетям "под ключ", наши специалисты выполнят проект, подберут оборудование, произведут монтаж и пуско-наладку. Для эффективного решения поставленных задач наши специалисты на протяжении всего проекта работают в тесном сотрудничестве, со смежными компаниями на объекте, архитекторами.
- Услуги
- Электроснабжение
- СКС
- Умный дом
- Мультирум
- Системы охранной и пожарной сигнализации
- Видеонаблюдение.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Сочи
- Калининград
- Калуга
- Смоленск
- Геленджик
- Адрес
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г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 11с1
123290 Москва
Россия
+7-4951771428 na-control.ru
г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 11с1