«Новая Автоматизация» - это молодая, амбициозная компания, которая любит сложные задачи и готова предложить решения для своих клиентов в области инженерных систем для частного жилья и офисов. Костяк компании составляют молодые, энергичные инженеры с высшим профильным образованием, получившие опыт в крупных инжиниринговых компаниях и имеющие за своей спиной большое количество завершенных проектов. Новая Автоматика предлагает комплекс работ по инженерным сетям "под ключ", наши специалисты выполнят проект, подберут оборудование, произведут монтаж и пуско-наладку. Для эффективного решения поставленных задач наши специалисты на протяжении всего проекта работают в тесном сотрудничестве, со смежными компаниями на объекте, архитекторами.