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Vozimgruz Частные грузоперевозки
Компании по организации переездов Санкт-Петербург
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    • Предлагаем выгодную стоимость услуг по частным грузоперевозкам по Ленинградской области и СПБ. Цены ниже на 30-40%


    Vozimgruz - это быстрый и безопасный способ доставить грузы по Санкт-Петербургу и городам РФ. 

    Предоставляем услуги по междугородним перевозкам на отдельном грузовом транспорте, догрузом на попутных авто. 

    Являюсь ответственным исполнителем, подготавливаю необходимую для перевозки документацию, могу предложить выгодные цены на доставку груза на дальние маршруты. 

    Услуги опытного перевозчика помогут решить любые вопросы, связанные с доставкой грузов различного типа по области и стране.

    Услуги
    • Грузоперевозки
    • квартирные переезды
    • офисные переезды
    • перевозки с грузчиками
    • дачные переезды
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    Фрунзенский район
    192238 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9650556115 vozimgruz98.ru
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