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В дизайне интерьера маленькой ванной комнаты и санузла очень важно представить, как он будет выглядеть на фото, перед тем, как принимать окончательное решение. Будь то раскладка плитки, цвет мебели, формат душевой кабины или ванно…
Если ваш дом небольшой, и в нем не хватает места для реализации идей по благоустройству, не стоит расстраиваться. Дефицит места не может ограничить наши возможности, если есть желание правильно организовать свое домашнее пространс…
Задумайтесь на минутку, все ли предметы в вашем доме необходимы, или есть те, которые стоят без дела и только занимают свободное пространство? Скорее всего, у каждого найдутся вещи, которые были куплены без особой надобности и пре…