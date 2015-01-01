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Александра Петропавловская
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект квартиры в Подмосковье., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Проект квартиры в Подмосковье., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Проект квартиры в Подмосковье., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +15
    Проект квартиры в Подмосковье.
    Мелодия осени., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Янтарный / Золотой
    Мелодия осени., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Янтарный / Золотой
    Мелодия осени., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм Янтарный / Золотой
    +13
    Мелодия осени.
    Дизайн-проект квартиры в стиле лофт., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле лофт Кирпичи Зеленый
    Дизайн-проект квартиры в стиле лофт., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Кухня в стиле лофт
    Дизайн-проект квартиры в стиле лофт., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Кухня в стиле лофт Белый
    +10
    Дизайн-проект квартиры в стиле лофт.
    Дизайн-проект мансарды, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Медиа комната в стиле лофт
    Дизайн-проект мансарды, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Медиа комната в стиле лофт
    Дизайн-проект мансарды, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Медиа комната в стиле лофт
    +4
    Дизайн-проект мансарды
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры, Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Дизайн-проект однокомнатной квартиры
    Дизайн-проект квартиры 90 кв.м., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры 90 кв.м., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры 90 кв.м., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Дизайн-проект квартиры 90 кв.м.
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    Услуги
    Дизайн интерьера визуализация авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва Московская обл.
    Адрес
    Москва
    110316 Москва
    Россия
    +7-9057946522 triograf.ru

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