Разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений. Несколько лет активной работы позволили накопить опыт и знания для создания дизайна любой сложности. Это позволяет с уверенностью браться за любые проекты. Мы предлагаем все виды профессиональных услуг:
- Полный спектр услуг в сфере дизайн интерьеров;
- Разработка планировочных решений, 3-х мерное моделирование, подбор отделочных материалов, мебели и оборудования;
- Разработка авторских проектов. От эскизного проекта до полного пакета рабочей документации.декоратор.
Образование и опыт работы позволяет выполнить любой проект за максимально короткий срок и с максимальной отдачей. Работаем с разными категориями заказчиков и в каждом конкретном случае можно разработать гибкую систему оплаты и выполнить дизайн-проект с учетом Ваших финансовых возможностей.
- Услуги
- Разработка планировочных решений; 3-х мерное моделирование; подбор отделочных материалов; мебели и оборудования
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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125008 Москва
Россия
www.dianaponomareva.com