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dp_interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная классика, dp_interior dp_interior Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Современная классика, dp_interior dp_interior
    Современная классика, dp_interior dp_interior
    +11
    Современная классика
    Природный Minimalism, dp_interior dp_interior Балкон и терраса в стиле минимализм Белый
    Природный Minimalism, dp_interior dp_interior Белый
    Природный Minimalism, dp_interior dp_interior
    +17
    Природный Minimalism
    Малогабаритный Loft, dp_interior dp_interior Кухня в стиле лофт
    Малогабаритный Loft, dp_interior dp_interior Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Малогабаритный Loft, dp_interior dp_interior Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +10
    Малогабаритный Loft
    Скандинавские мотивы, dp_interior dp_interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Дерево Зеленый
    Скандинавские мотивы, dp_interior dp_interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Скандинавские мотивы, dp_interior dp_interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +13
    Скандинавские мотивы

    Разработка  дизайн-проектов жилых и общественных помещений. Несколько лет активной работы позволили  накопить опыт и знания для создания дизайна любой сложности. Это позволяет с уверенностью браться за любые проекты. Мы предлагаем все виды профессиональных услуг:

    - Полный спектр услуг в сфере дизайн интерьеров;

    - Разработка планировочных решений, 3-х мерное моделирование, подбор отделочных материалов, мебели и оборудования;

    - Разработка авторских проектов. От эскизного проекта до полного пакета рабочей документации.декоратор.

    Образование и опыт работы позволяет выполнить любой проект за максимально короткий срок и с максимальной отдачей. Работаем с разными категориями заказчиков и в каждом конкретном случае можно разработать гибкую систему оплаты и выполнить дизайн-проект с учетом Ваших финансовых возможностей.

    Услуги
    Разработка планировочных решений; 3-х мерное моделирование; подбор отделочных материалов; мебели и оборудования
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125008 Москва
    Россия
    www.dianaponomareva.com
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