Разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений. Несколько лет активной работы позволили накопить опыт и знания для создания дизайна любой сложности. Это позволяет с уверенностью браться за любые проекты. Мы предлагаем все виды профессиональных услуг:

- Полный спектр услуг в сфере дизайн интерьеров;

- Разработка планировочных решений, 3-х мерное моделирование, подбор отделочных материалов, мебели и оборудования;

- Разработка авторских проектов. От эскизного проекта до полного пакета рабочей документации.декоратор.

Образование и опыт работы позволяет выполнить любой проект за максимально короткий срок и с максимальной отдачей. Работаем с разными категориями заказчиков и в каждом конкретном случае можно разработать гибкую систему оплаты и выполнить дизайн-проект с учетом Ваших финансовых возможностей.