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L E N A K I N O
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Apartment 117м², L E N A K I N O L E N A K I N O Гостиная в стиле минимализм
    Apartment 117м², L E N A K I N O L E N A K I N O Гостиная в стиле минимализм
    Apartment 117м², L E N A K I N O L E N A K I N O Кухня в стиле минимализм
    +18
    Apartment 117м²

    Дело не в том, выкрашены ли стены в актуальные цвета, а в том, вызывает ли пространство у тебя нужные эмоции.


    Нравится ли тебе это, стимулирует тебя, расслабляет, развлекает, обнимает, очаровывает? А может продвигает твой бизнес, вызывая эмоции у других?


    Хороший дизайн достигается благодаря работе с пространством, светом, цветом, материалами, текстурами, мебелью и множеством других элементов.


    В конечном счете, все это срабатывает вместе, в балансе формы и функции.


    И это важно, потому что улучшает качество твоей жизни.

    Услуги
    Дизайн интерьеров | Авторский контроль | Консультации
    Регионы обслуживания
    Краснодар | Сочи | Москва | Ростов
    Награды компании
    • Обладатель премии Best of Houzz в номинации Клиентский сервис по итогам 2020 года.
    • Обладатель премии Best of Houzz в номинации Клиентский сервис по итогам 2021 года.
    Адрес
    Шоссе Нефтяников 22\1
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9886047802
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