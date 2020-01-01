Дело не в том, выкрашены ли стены в актуальные цвета, а в том, вызывает ли пространство у тебя нужные эмоции.
Нравится ли тебе это, стимулирует тебя, расслабляет, развлекает, обнимает, очаровывает? А может продвигает твой бизнес, вызывая эмоции у других?
Хороший дизайн достигается благодаря работе с пространством, светом, цветом, материалами, текстурами, мебелью и множеством других элементов.
В конечном счете, все это срабатывает вместе, в балансе формы и функции.
И это важно, потому что улучшает качество твоей жизни.
- Услуги
- Дизайн интерьеров | Авторский контроль | Консультации
- Регионы обслуживания
- Краснодар | Сочи | Москва | Ростов
- Награды компании
- Обладатель премии
Best of Houzzв номинации
Клиентский сервиспо итогам 2020 года.
- Обладатель премии
Best of Houzzв номинации
Клиентский сервиспо итогам 2021 года.
- Обладатель премии
- Адрес
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Шоссе Нефтяников 22\1
350000 Краснодар
Россия
+7-9886047802