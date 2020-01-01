Дело не в том, выкрашены ли стены в актуальные цвета, а в том, вызывает ли пространство у тебя нужные эмоции.





Нравится ли тебе это, стимулирует тебя, расслабляет, развлекает, обнимает, очаровывает? А может продвигает твой бизнес, вызывая эмоции у других?





Хороший дизайн достигается благодаря работе с пространством, светом, цветом, материалами, текстурами, мебелью и множеством других элементов.





В конечном счете, все это срабатывает вместе, в балансе формы и функции.





И это важно, потому что улучшает качество твоей жизни.