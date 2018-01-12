Добро пожаловать в льняной бутик flaxeco.com
В 2011 году, лучшие мастера рукоделия по всей Беларуси, объединились для совместного создания нового бренда, имя которому FlaxECO®.
Основу концептуальной политики качества flaxeco, составляет стремление создавать любые изделия исключительно из льняной материи. Все работы, которые Вы можете наблюдать на витринах нашего интернет магазина - созданы из 100% льна!
Наши мастера полностью отказались от машинных производств, индивидуальный подход к каждому заказу. Во все изделия вкладывается частица души и любовь к своему делу... Мы стремимся воплотить современные дизайнерские решения, придерживаясь исторически сформированных правил работы с льняной тканью.
У нас можно выбрать и купить постельное белье как для взрослых, так и для детей любого возраста, а так же заказать эксклюзивный пошив с индивидуальными размерами и комплектацией. Столовые наборы скатертей с салфетками, элементы декора, украшения ручной работы, декоративные подушки, дизайнерское постельное белье, льняные шторы и многое другое...
Мы стремимся не просто предоставить широкий выбор своим клиентам, мы предоставляем возможность самостоятельно выбирать цвет, фактуру, дизайн и прочие детали... Мы помогаем исполнить мечту!!! Обращаясь в мастерскую flaxeco - человек получит именно то, что ему нужно!
Высылаем свои дизайнерские изделия по всему миру!
С уважением команда Flaxeco®
- Услуги
- - Пошив под заказ дизайнерского постельного белья из 100% льна для детей и взрослых
- пошив льняных штор
- столовых комплектов
- декоративных подушек
- балдахинов
- рушников.
- Регионы обслуживания
- весь мир. и Минск
- Адрес
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Логойский тракт 28/1
220090 Минск
Беларусь
+375-296234151 flaxeco.com