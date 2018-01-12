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Flaxeco
Художники и ремесленники Минск
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайнерское постельное белье "Париж". , Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Многоцветный
    Дизайнерское постельное белье "Париж". , Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Многоцветный
    Дизайнерское постельное белье "Париж". , Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Многоцветный
    +3
    Дизайнерское постельное белье "Париж".
    Шторы на дверной проем в гостиную. , Flaxeco Flaxeco Окна и двериШторы и драпировка Лен / Полотно Многоцветный
    Шторы на дверной проем в гостиную. , Flaxeco Flaxeco Окна и двериШторы и драпировка Лен / Полотно Многоцветный
    Шторы на дверной проем в гостиную. , Flaxeco Flaxeco Окна и двериШторы и драпировка Лен / Полотно Многоцветный
    +4
    Шторы на дверной проем в гостиную.
    Постельное белье для детей «Маленький принц». 100% лен. Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    Постельное белье для детей «Маленький принц». 100% лен. Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    Постельное белье для детей «Маленький принц». 100% лен. Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаИгрушки Лен / Полотно Бирюзовый
    +3
    Постельное белье для детей «Маленький принц». 100% лен. Ручная работа.
    Декоративные подушки "Самобытные". Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Спальная комната Аксессуары и декор Лен / Полотно Бирюзовый
    Декоративные подушки "Самобытные". Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Бежевый
    Декоративные подушки "Самобытные". Ручная работа., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Зеленый
    +2
    Декоративные подушки "Самобытные". Ручная работа.
    Комплект детского постельного белья «Луна». 100% лен., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаКровати Лен / Полотно Многоцветный
    Комплект детского постельного белья «Луна». 100% лен., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    Комплект детского постельного белья «Луна». 100% лен., Flaxeco Flaxeco Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Многоцветный
    +3
    Комплект детского постельного белья «Луна». 100% лен.
    Постельное белье из льна «Изящность»., Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Розовый
    Постельное белье из льна «Изящность»., Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Розовый
    Постельное белье из льна «Изящность»., Flaxeco Flaxeco Спальная комната Текстиль Лен / Полотно Розовый
    +5
    Постельное белье из льна «Изящность».

    Добро пожаловать в льняной бутик flaxeco.com


    В 2011 году, лучшие мастера рукоделия по всей Беларуси, объединились для совместного создания нового бренда, имя которому FlaxECO®.

    Основу концептуальной политики качества flaxeco, составляет стремление создавать любые изделия исключительно из льняной материи. Все работы, которые Вы можете наблюдать на витринах нашего интернет магазина - созданы из 100% льна!

    Наши мастера полностью отказались от машинных производств, индивидуальный подход к каждому заказу. Во все изделия вкладывается частица души и любовь к своему делу... Мы стремимся воплотить современные дизайнерские решения, придерживаясь исторически сформированных правил работы с льняной тканью.

    У нас можно выбрать и купить постельное белье как для взрослых, так и для детей любого возраста, а так же заказать эксклюзивный пошив с индивидуальными размерами и комплектацией.  Столовые наборы скатертей с салфетками, элементы декора, украшения ручной работы, декоративные подушки, дизайнерское постельное белье, льняные шторы и многое другое... 

    Мы стремимся не просто предоставить широкий выбор своим клиентам, мы предоставляем возможность самостоятельно выбирать цвет, фактуру, дизайн и прочие детали... Мы помогаем исполнить мечту!!! Обращаясь в мастерскую flaxeco - человек получит именно то, что ему нужно!

    Высылаем свои дизайнерские изделия по всему миру!

    С уважением команда Flaxeco®

    Услуги
    • - Пошив под заказ дизайнерского постельного белья из 100% льна для детей и взрослых
    • пошив льняных штор
    • столовых комплектов
    • декоративных подушек
    • балдахинов
    • рушников.
    Регионы обслуживания
    весь мир. и Минск
    Адрес
    Логойский тракт 28/1
    220090 Минск
    Беларусь
    +375-296234151 flaxeco.com
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