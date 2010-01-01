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Blanco Studio Furniture
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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Отзыв (6)
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    • Blanco studio –  это студия мягкой мебели, объединяющая высококлассных технологов-разработчиков, специалистов и мастеров по мягкой мебели, у которых за плечами огромный опыт работы с самыми разнообразными проектами. Мы успешно работаем с 2010г.

    Услуги
    • производство мягкой мебели
    • продажа мягкой мебели
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россиия
    Адрес
    Невский пр. 90/92
    195000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8007004873 www.stblanco.com
    Законное владение

    195000, Санкт-Петербург, Невский пр. 90/92

    Отзыв

    Jul *
    почти 4 года назад
    Alex Bessonov
    Задерживают заказ на 1,5 месяца. Удаляют комментарии на своем сайте, не отвечают на звонки!
    около 4 лет назад
    Anatoliy
    мошенники
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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