Blanco studio – это студия мягкой мебели, объединяющая высококлассных технологов-разработчиков, специалистов и мастеров по мягкой мебели, у которых за плечами огромный опыт работы с самыми разнообразными проектами. Мы успешно работаем с 2010г.
- Услуги
- производство мягкой мебели
- продажа мягкой мебели
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россиия
- Адрес
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Невский пр. 90/92
195000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8007004873 www.stblanco.com
Законное владение
195000, Санкт-Петербург, Невский пр. 90/92