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Лембит
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    • Монтаж технологических систем в лечебных учреждениях


    В сферу деятельности компании Лембит входит, создание проектов, установка систем медицинского газоснабжения, технологических коммуникаций, 

    поиск наиболее оптимальных решений при проектировании и запуске технологических комплексов.


    Медицинским учреждениям предлагается:

    разработка документации по проекту и необходимой для использования;

    сопровождение документации при проведении экспертизы;

    поставка медицинских комплексов и их комплектующих;

    установка всех типов криогенной техники и трубопроводов, посредством которых осуществляется подача газа;

    постмонтажное обслуживание;

    обследование криогенных систем с применением методов неразрушающего контроля и выписку рекомендаций по дальнейшему использованию;

    помощь при ремонтно-монтажных работах на большой высоте и организацию строительных мероприятий, для которых нужно малогабаритное оборудование.

    Услуги
    • Монтаж технологических систем в лечебных учреждениях
    • монтаж и обслуживание систем медицинского газоснабжения
    • монтаж систем медицинского газоснабжения
    • обслуживание систем медицинского газоснабжения
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Композиторов, д. 10, пом. 142-Н
    194356 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123359262 lembit.ru
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