Монтаж технологических систем в лечебных учреждениях
В сферу деятельности компании Лембит входит, создание проектов, установка систем медицинского газоснабжения, технологических коммуникаций,
поиск наиболее оптимальных решений при проектировании и запуске технологических комплексов.
Медицинским учреждениям предлагается:
разработка документации по проекту и необходимой для использования;
сопровождение документации при проведении экспертизы;
поставка медицинских комплексов и их комплектующих;
установка всех типов криогенной техники и трубопроводов, посредством которых осуществляется подача газа;
постмонтажное обслуживание;
обследование криогенных систем с применением методов неразрушающего контроля и выписку рекомендаций по дальнейшему использованию;
помощь при ремонтно-монтажных работах на большой высоте и организацию строительных мероприятий, для которых нужно малогабаритное оборудование.
- Услуги
- Монтаж технологических систем в лечебных учреждениях
- монтаж и обслуживание систем медицинского газоснабжения
- монтаж систем медицинского газоснабжения
- обслуживание систем медицинского газоснабжения
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Композиторов, д. 10, пом. 142-Н
194356 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123359262 lembit.ru