Монтаж технологических систем в лечебных учреждениях





В сферу деятельности компании Лембит входит, создание проектов, установка систем медицинского газоснабжения, технологических коммуникаций,

поиск наиболее оптимальных решений при проектировании и запуске технологических комплексов.





Медицинским учреждениям предлагается:

разработка документации по проекту и необходимой для использования;

сопровождение документации при проведении экспертизы;

поставка медицинских комплексов и их комплектующих;

установка всех типов криогенной техники и трубопроводов, посредством которых осуществляется подача газа;

постмонтажное обслуживание;

обследование криогенных систем с применением методов неразрушающего контроля и выписку рекомендаций по дальнейшему использованию;

помощь при ремонтно-монтажных работах на большой высоте и организацию строительных мероприятий, для которых нужно малогабаритное оборудование.