Наши преимущества: гибкость цен; внимательный подход к индивидуальным потребностям заказчика, инженерное сопровождение проекта на всех стадиях разработки, опыт и профессионализм.
- Услуги
- Строительный проект ИЖД
- реконструкция
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- дизайн фасада
- интерьера
- паспорт фасадов
- ландшафтный дизайн
- вертикальное озеленение.
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- Выезжаем на консультацию бесплатно в любую точку Калининграда и области или работаем дистанционно.
- Калининград (Кенигсберг)
- Адрес
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Ул. Щорса, Д. 9
236023 Калининград (Кенигсберг)
Россия
+7-9022513559 www.art-tilzit.ru
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г. Калининград, ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, д. 17/в, оф. 28/31