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Арт-Тильзит
Архитекторы Калининград (Кенигсберг)
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    •  Наши преимущества: гибкость цен; внимательный подход к индивидуальным потребностям заказчика, инженерное сопровождение проекта на всех стадиях разработки, опыт и профессионализм.

    Услуги
    • Строительный проект ИЖД
    • реконструкция
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • дизайн фасада
    • интерьера
    • паспорт фасадов
    • ландшафтный дизайн
    • вертикальное озеленение.
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    Регионы обслуживания
    • Выезжаем на консультацию бесплатно в любую точку Калининграда и области или работаем дистанционно.
    • Калининград (Кенигсберг)
    Адрес
    Ул. Щорса, Д. 9
    236023 Калининград (Кенигсберг)
    Россия
    +7-9022513559 www.art-tilzit.ru
    Законное владение

    г. Калининград, ул. Генерал-Лейтенанта Озерова, д. 17/в, оф. 28/31 

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