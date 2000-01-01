Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Beauty&amp;Cold
Мебель и аксессуары Московская область
Обзор 22Проекты (22) 5Книги идей (5)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Холодильник на 6 шуб для встраивания в мебель в квартире в Новосибирске, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник на 6 шуб для встраивания в мебель в квартире в Новосибирске, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник на 6 шуб для встраивания в мебель в квартире в Новосибирске, Beauty&Cold Beauty&Cold Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Белый
    +1
    Холодильник на 6 шуб для встраивания в мебель в квартире в Новосибирске
    Холодильник на 6 шуб в частном доме на 1 Успенском шоссе, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник на 6 шуб в частном доме на 1 Успенском шоссе, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник на 6 шуб в частном доме на 1 Успенском шоссе, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    +1
    Холодильник на 6 шуб в частном доме на 1 Успенском шоссе
    2 больших холодильника для шуб в Сколково. Вместимость 24 шубы., Beauty&Cold Beauty&Cold Прихожая, коридор и лестницыХранение
    2 больших холодильника для шуб в Сколково. Вместимость 24 шубы., Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    2 больших холодильника для шуб в Сколково. Вместимость 24 шубы., Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    +7
    2 больших холодильника для шуб в Сколково. Вместимость 24 шубы.
    Холодильник для хранения 11 шуб в частном доме на Рублево - успенском шоссе., Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник для хранения 11 шуб в частном доме на Рублево - успенском шоссе., Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Холодильник для хранения 11 шуб в частном доме на Рублево - успенском шоссе., Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    +1
    Холодильник для хранения 11 шуб в частном доме на Рублево - успенском шоссе.
    Два небольших холодильника для шуб в апартаментах в ЦАО Москвы, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Два небольших холодильника для шуб в апартаментах в ЦАО Москвы, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Два небольших холодильника для шуб в апартаментах в ЦАО Москвы
    Шубная комната на 12 шуб, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Шубная комната на 12 шуб, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    Шубная комната на 12 шуб, Beauty&Cold Beauty&Cold ГардеробнаяХранение
    +8
    Шубная комната на 12 шуб
    Показать все 22 проекты

    Роскошь ассоциируется не только с тропическими островами и морским бризом. В дорогостоящей и эксклюзивной жизни обязательно присутствует холод, как кубик льда в бокале выдержанного напитка.

    Мы, компания Beauty&Cold - эксперты по непростому холоду. А исключительно дорогому и изысканному, когда это не просто низкая температура, а воплощение утонченных потребностей и высокой планки жизненных достижений.Великолепный мех, переливающийся бриллиантовыми искрами. Драгоценное вино, в котором название сорта виноградной лозы звучит как музыка. Всем этим признакам статусной жизни жизненно необходимо оборудование, которое мы поставляем – меховые холодильники, винные шкафы и погреба.

    Как красота меха немыслима без правильного хранения в холоде, так и по-настоящему роскошный элитный интерьер невозможно представить без нашего оборудования. При этом оно умеет быть изысканно-незаметным, идеально вписываясь в роскошное окружение, или при необходимости становиться истинным арт-объектом, по праву привлекая восторженное внимание.

    20-летний опыт работы, тесное взаимодействие с архитекторами и дизайнерами и лучшие примеры наших проектов в элитных коттеджных поселках и апартаментах премиум-класса позволяет утверждать, что ваши взыскательные требования будут выполнены на уровне, соответствующем статусу.

    Будем рады войти в ваш проект и в вашу жизнь,

    BEAUTY&COLD

    Услуги
    • Призводство меховых холодильников
    • Винный погреб
    • Продуктовые камеры
    • Монтаж и сервис
    • Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация, Москва и Московская область
    Адрес
    14 км Новорижского шоссе, д. Лобаново, 256
    143581 Московская область
    Россия
    +7-9107775888 www.beautycold.ru
    Законное владение

    Beautycold,

    Московская область, 14 км Новорижского шоссе, д. Лобаново, 256

    Отзыв

    alina.rusakova66 alina.rusakova66
    Спасибо за качество Beauty&Cold. Пользуемся, очень довольны!!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Июль 2019
    Редактировать

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element