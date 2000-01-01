Роскошь ассоциируется не только с тропическими островами и морским бризом. В дорогостоящей и эксклюзивной жизни обязательно присутствует холод, как кубик льда в бокале выдержанного напитка.

Мы, компания Beauty&Cold - эксперты по непростому холоду. А исключительно дорогому и изысканному, когда это не просто низкая температура, а воплощение утонченных потребностей и высокой планки жизненных достижений.Великолепный мех, переливающийся бриллиантовыми искрами. Драгоценное вино, в котором название сорта виноградной лозы звучит как музыка. Всем этим признакам статусной жизни жизненно необходимо оборудование, которое мы поставляем – меховые холодильники, винные шкафы и погреба.

Как красота меха немыслима без правильного хранения в холоде, так и по-настоящему роскошный элитный интерьер невозможно представить без нашего оборудования. При этом оно умеет быть изысканно-незаметным, идеально вписываясь в роскошное окружение, или при необходимости становиться истинным арт-объектом, по праву привлекая восторженное внимание.

20-летний опыт работы, тесное взаимодействие с архитекторами и дизайнерами и лучшие примеры наших проектов в элитных коттеджных поселках и апартаментах премиум-класса позволяет утверждать, что ваши взыскательные требования будут выполнены на уровне, соответствующем статусу.

Будем рады войти в ваш проект и в вашу жизнь,

BEAUTY&COLD