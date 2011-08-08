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DecorAndDesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Возрождение, DecorAndDesign DecorAndDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    Возрождение, DecorAndDesign DecorAndDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    Возрождение, DecorAndDesign DecorAndDesign Рабочий кабинет в классическом стиле
    +2
    Возрождение
    Хилков, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
    Хилков, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
    Хилков, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
    +12
    Хилков
    Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +49
    Гринфилд
    Ривьера, DecorAndDesign DecorAndDesign Столовая комната в классическом стиле
    Ривьера, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Ривьера, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
    +10
    Ривьера

    Декор и Дизайн - это эксклюзивные дизайн-проекты квартиры, студии, дома и офиса; мебель и декор от ведущих американских брендов; визуализация интерьера с учетом всех Ваших пожеланий.

    Наша основная специализация - это американский декор. Наши дизайнеры помогут вам воплотить в реальность любые ваши замыслы в стиле дикого запада или современной нью-йоркской квартиры.

    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн интерьера
    • авторский надзор
    • подбор и доставка мебели и предметов интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская обл. и Россия
    Адрес
    ул.Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 9, офис 325
    105120 Москва
    Россия
    +7-4955405808 www.decoranddesign.ru

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