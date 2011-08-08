Декор и Дизайн - это эксклюзивные дизайн-проекты квартиры, студии, дома и офиса; мебель и декор от ведущих американских брендов; визуализация интерьера с учетом всех Ваших пожеланий.
Наша основная специализация - это американский декор. Наши дизайнеры помогут вам воплотить в реальность любые ваши замыслы в стиле дикого запада или современной нью-йоркской квартиры.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн интерьера
- авторский надзор
- подбор и доставка мебели и предметов интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская обл. и Россия
- Адрес
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ул.Нижняя Сыромятническая, д.10, стр. 9, офис 325
105120 Москва
Россия
+7-4955405808 www.decoranddesign.ru