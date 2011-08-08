Декор и Дизайн - это эксклюзивные дизайн-проекты квартиры, студии, дома и офиса; мебель и декор от ведущих американских брендов; визуализация интерьера с учетом всех Ваших пожеланий.

Наша основная специализация - это американский декор. Наши дизайнеры помогут вам воплотить в реальность любые ваши замыслы в стиле дикого запада или современной нью-йоркской квартиры.