Мы профессионально проектируем общественные и частные интерьеры. Разрабатываем уникальное и неповторимое интерьерное оборудование (мебель, освещение) и произведения искусства. Качественные профессиональные художественно осмысленные дизайн-проекты от эскизов до воплощения. Индивидуальный подход к каждой поставленной задаче.
- Услуги
- Дизайн-проект интерьера
- 3д визуализация
- живопись.
- Регионы обслуживания
- Красноярск, Красноярский край и /К
- Адрес
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перейлок Клеверный, 1
660030 /К
Россия
+7-3912428278 www.chizhproject.ru