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Дизайнеры интерьера
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    Мы профессионально проектируем общественные и частные интерьеры. Разрабатываем уникальное и неповторимое интерьерное оборудование (мебель, освещение) и произведения искусства. Качественные профессиональные художественно осмысленные дизайн-проекты от эскизов до воплощения. Индивидуальный подход к каждой поставленной задаче.

    Услуги
    • Дизайн-проект интерьера
    • 3д визуализация
    • живопись.
    Регионы обслуживания
    Красноярск, Красноярский край и /К
    Адрес
    перейлок Клеверный, 1
    660030 /К
    Россия
    +7-3912428278 www.chizhproject.ru
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