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LOFTSHOW
Дизайнеры интерьера Калининград
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Москве , LOFTSHOW LOFTSHOW Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Москве , LOFTSHOW LOFTSHOW Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Москве , LOFTSHOW LOFTSHOW Кухня в стиле минимализм
    +3
    Квартира в Москве
    Квартира под сдачу в Светлогорске, LOFTSHOW LOFTSHOW Ванная в стиле лофт
    Квартира под сдачу в Светлогорске, LOFTSHOW LOFTSHOW Ванная в стиле лофт
    Квартира под сдачу в Светлогорске, LOFTSHOW LOFTSHOW Гостиная в стиле лофт
    +3
    Квартира под сдачу в Светлогорске
    Квартира 189 м2. ЖК "Тенистая Делюкс", LOFTSHOW LOFTSHOW Ванная в классическом стиле
    Квартира 189 м2. ЖК "Тенистая Делюкс", LOFTSHOW LOFTSHOW Ванная в классическом стиле
    Квартира 189 м2. ЖК "Тенистая Делюкс", LOFTSHOW LOFTSHOW Гостиная в классическом стиле
    +17
    Квартира 189 м2. ЖК "Тенистая Делюкс"

    Дизайн студия LoftShow - это творческая команда профессионалов, превращающая жилые и коммерческие объекты в живое пространство.

    Создавая дизайн-проект интерьера, мы руководствуемся прежде всего пожеланиями заказчика, осуществляя выбор общего стиля интерьера, цветового решения, отделки, меблировки.

    В итоге, Вы получаете полный проект всех составляющих будущего интерьера, выполненный в 3D фотореалистичной визуализации, планировочные решения и чертежи, а так же перечень материалов, предметов интерьера, декора, которые входят в проект.

    Дизайн студия LoftShow не просто подбирает красивые вещи и делает удобное зонирование пространства - мы создаем атмосферу, разрабатываем концепцию, которая максимально соответствует всем вашим предпочтениям, вкусам или политике вашей компании.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • планировочные решения
    • консультации
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Пенза
    Адрес
    Фрунзе 6
    236001 Калининград
    Россия
    +7-9052947575 www.loftshow.ru
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