Дизайн студия LoftShow - это творческая команда профессионалов, превращающая жилые и коммерческие объекты в живое пространство.
Создавая дизайн-проект интерьера, мы руководствуемся прежде всего пожеланиями заказчика, осуществляя выбор общего стиля интерьера, цветового решения, отделки, меблировки.
В итоге, Вы получаете полный проект всех составляющих будущего интерьера, выполненный в 3D фотореалистичной визуализации, планировочные решения и чертежи, а так же перечень материалов, предметов интерьера, декора, которые входят в проект.
Дизайн студия LoftShow не просто подбирает красивые вещи и делает удобное зонирование пространства - мы создаем атмосферу, разрабатываем концепцию, которая максимально соответствует всем вашим предпочтениям, вкусам или политике вашей компании.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- планировочные решения
- консультации
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Санкт-Петербург
- Москва
- Пенза
- Адрес
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Фрунзе 6
236001 Калининград
Россия
+7-9052947575 www.loftshow.ru