Дизайн студия LoftShow - это творческая команда профессионалов, превращающая жилые и коммерческие объекты в живое пространство.

Создавая дизайн-проект интерьера, мы руководствуемся прежде всего пожеланиями заказчика, осуществляя выбор общего стиля интерьера, цветового решения, отделки, меблировки.

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В итоге, Вы получаете полный проект всех составляющих будущего интерьера, выполненный в 3D фотореалистичной визуализации, планировочные решения и чертежи, а так же перечень материалов, предметов интерьера, декора, которые входят в проект.

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Дизайн студия LoftShow не просто подбирает красивые вещи и делает удобное зонирование пространства - мы создаем атмосферу, разрабатываем концепцию, которая максимально соответствует всем вашим предпочтениям, вкусам или политике вашей компании.