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Студия ремонта <q>5</q>
Дизайнеры интерьера Ростов-на-Дону
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Концепт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Спальная комната Аксессуары и декор
    Концепт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Столовая комната в классическом стиле
    Концепт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Столовая комната в классическом стиле
    +2
    Концепт
    лофт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Спальня в стиле лофт
    лофт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Спальня в стиле лофт
    лофт, Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Спальня в стиле лофт
    +7
    лофт
    «Вересаево», Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Гостиная в классическом стиле
    «Вересаево», Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Гостиная в классическом стиле
    «Вересаево», Студия ремонта "5" Студия ремонта '5' Гостиная в классическом стиле
    +9
    «Вересаево»

    Компания СР5 готова предоставить Вам весь комплекс отделочных работ помещений любого типа.Сотрудничество с нами позволит Вам сэкономить время и средства в разы, а также избавит от ряда сложностей.Мы решим любые задачи на 5+. Нам интересен каждый клиент!

    У нас есть все возможности для того, чтобы качественно произвести все этапы строительных работ на вашем объекте:современное оборудование, квалифицированные специалисты, ответ ственные мастера, а также проверенные поставщики строительных материалов.

    Дизайнерский ремонт в каждый дом! Наша команда исключительно убеждена в том, что каждый обладатель жилья имеет полное право на уют и красоту в своем гнёздышке! Поэтому мы делаем не просто ремонт, а подходим к каждому объекту с эстетическим взглядом на современный стиль и не забываем о доступности, если этого желает сам заказчик. Вы тратите свои деньги, а мы сделаем такую отделку, что вы не будете жалеть о потраченных средствах!

    Услуги
    Дизайн, Ремонт и Строительство
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону
    Адрес
    Ростова-на-Дону проспект Михаила Нагибина, 40, оф.65
    344000 Ростов-на-Дону
    Россия
    +7-9185761019 sr5.ru
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