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Студия Александрия
Художники и ремесленники Москва
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Проекты

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    • Роспись. Потолок в классическом стиле. , Студия Александрия Студия Александрия Спальная комната Аксессуары и декор
    Роспись. Потолок в классическом стиле. , Студия Александрия Студия Александрия Спальня в эклектичном стиле
    Роспись. Потолок в классическом стиле. , Студия Александрия Студия Александрия Спальня в эклектичном стиле
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    Роспись. Потолок в классическом стиле.

    Студия «Александрия» -ведущая студия в Москве в области монументального и декоративно-прикладного искусства. Наша специализация -   сложные, красивые витражи, мозаичные панно, художественная роспись. Студия работает 24 года и представляет собой коллектив профессиональных художников и мастеров, которые чётко и красиво решают поставленные задачи.

    Услуги
    витражи, мозаика и роспись.
    Регионы обслуживания
    RU и Москва
    Награды компании
    • Дипломы Союза Архитекторов ,дипломы Союза Дизайнеров, Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и строительствуМосковского общественного Фонда поддержки и развития современного искусства – «Победителю Второго Московского Фестиваля искусств «Традиции и современность».
    • Международного Архитектурного Фестиваля «Зодчество».
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    Адрес
    ул.Вавилова, д.65а, студия 1108
    117292 Москва
    Россия
    +7-4957190528 www.alexandria-studio.ru
    Законное владение

    Москва, ул.Вавилова, д.65а, студия 1108

    Отзыв

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    больше 4 лет назад
    Leonid E
    Спасибо Лейле за чудесный витраж
    около 4 лет назад
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