Студия «Александрия» -ведущая студия в Москве в области монументального и декоративно-прикладного искусства. Наша специализация - сложные, красивые витражи, мозаичные панно, художественная роспись. Студия работает 24 года и представляет собой коллектив профессиональных художников и мастеров, которые чётко и красиво решают поставленные задачи.