Студия «Александрия» -ведущая студия в Москве в области монументального и декоративно-прикладного искусства. Наша специализация - сложные, красивые витражи, мозаичные панно, художественная роспись. Студия работает 24 года и представляет собой коллектив профессиональных художников и мастеров, которые чётко и красиво решают поставленные задачи.
- Услуги
- витражи, мозаика и роспись.
- Регионы обслуживания
- RU и Москва
- Награды компании
- Дипломы Союза Архитекторов ,дипломы Союза Дизайнеров, Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и строительствуМосковского общественного Фонда поддержки и развития современного искусства – «Победителю Второго Московского Фестиваля искусств «Традиции и современность».
- Международного Архитектурного Фестиваля «Зодчество».
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- Адрес
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ул.Вавилова, д.65а, студия 1108
117292 Москва
Россия
+7-4957190528 www.alexandria-studio.ru
Москва, ул.Вавилова, д.65а, студия 1108