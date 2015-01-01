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KYD BURO
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира Ap76, KYD BURO KYD BURO Столовая комната в скандинавском стиле
    Квартира Ap76, KYD BURO KYD BURO Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира Ap76, KYD BURO KYD BURO Гостиная в скандинавском стиле
    +19
    Квартира Ap76
    Загородный дом Wright-Park, KYD BURO KYD BURO Столовая комната в эклектичном стиле
    Загородный дом Wright-Park, KYD BURO KYD BURO Столовая комната в эклектичном стиле
    Загородный дом Wright-Park, KYD BURO KYD BURO Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Загородный дом Wright-Park
    Фитнес-клуб Endorphin, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Фитнес-клуб Endorphin, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Фитнес-клуб Endorphin, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    +16
    Фитнес-клуб Endorphin
    Офисное пространство GEO, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офисное пространство GEO, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Офисное пространство GEO, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    +5
    Офисное пространство GEO
    Магазин спортивного питания Pure Protein, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Магазин спортивного питания Pure Protein, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    Магазин спортивного питания Pure Protein, KYD BURO KYD BURO Конференц-центры в стиле минимализм
    +8
    Магазин спортивного питания Pure Protein
    Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Столовая комната в скандинавском стиле
    Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Гостиная в скандинавском стиле
    +9
    Квартира Skandi Klubb
    Показать все 7 проекты

    KYD - бюро, практикующее в области архитектуры внутренних пространств. Каждый проект для нас - уникален. Каждый архитектурный объем и элемент имеет определенный потенциал и находится в средовом контексте.

    Мы ищем наиболее рациональное и оптимальное решение каждой задачи, поставленной перед нами, будь то жилой интерьер или архитектура коммерческого объекта. Рациональность во всем - это наше кредо. Мы считаем, что каждый квадратный метр пространства должен быть эффективным, так же как и каждая единица строительного материала. 

    Наша задача - сохранить и осмысленно дополнить то, что уже имелось до нас. В постоянно меняющемся, быстро развивающемся мире мы стараемся быть гибкими и адаптивными в любой ситуации, не теряя при этом чувства реальности. 

    Мы уверены, что главная задача архитектора - это не только стильные фотографии в архитектурном журнале или красивая презентация проекта, а, прежде всего, социальная миссия направленная на создание реальной среды обитания жизнедеятельности человека. 

    Мы верим, что архитектура любого масштаба способна повлиять на жизнь каждого человека, будь то частный интерьер, индивидуальный жилой дом или же целый город. Разумная архитектура доводит до абсолютной гармонии взаимоотношения отдельно взятой личности и окружающего мира в целом. 

    Мы осознаем, что сотрудничество является движущей силой развития. Мы всегда работаем в тесном взаимодействии с нашими клиентами и дорожим их доверием. Ценим профессионализм партнеров. 

    Все эти принципы, уважение традиций и вера в инновации, собственные знания и опыт мастеров прошлого, а также способность принимать во внимание мнение и финансовые возможности наших клиентов - позволяют нам создавать пространства  соответствующие потребностям тех людей, которые нуждаются в наших услугах.

    Услуги
    Проектирование жилых и общественных интерьеров. Комплексное оснащение объектов. Авторское и техническое сопровождение. Инженерно-строительные работы.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    наб. Обводного Канала, 199-201
    190020 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123855018 kydburo.com
    Законное владение

    190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, 199-201, лит. Н, пом. 11

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