KYD - бюро, практикующее в области архитектуры внутренних пространств. Каждый проект для нас - уникален. Каждый архитектурный объем и элемент имеет определенный потенциал и находится в средовом контексте.

Мы ищем наиболее рациональное и оптимальное решение каждой задачи, поставленной перед нами, будь то жилой интерьер или архитектура коммерческого объекта. Рациональность во всем - это наше кредо. Мы считаем, что каждый квадратный метр пространства должен быть эффективным, так же как и каждая единица строительного материала.

Наша задача - сохранить и осмысленно дополнить то, что уже имелось до нас. В постоянно меняющемся, быстро развивающемся мире мы стараемся быть гибкими и адаптивными в любой ситуации, не теряя при этом чувства реальности.

Мы уверены, что главная задача архитектора - это не только стильные фотографии в архитектурном журнале или красивая презентация проекта, а, прежде всего, социальная миссия направленная на создание реальной среды обитания жизнедеятельности человека.

Мы верим, что архитектура любого масштаба способна повлиять на жизнь каждого человека, будь то частный интерьер, индивидуальный жилой дом или же целый город. Разумная архитектура доводит до абсолютной гармонии взаимоотношения отдельно взятой личности и окружающего мира в целом.

Мы осознаем, что сотрудничество является движущей силой развития. Мы всегда работаем в тесном взаимодействии с нашими клиентами и дорожим их доверием. Ценим профессионализм партнеров.

Все эти принципы, уважение традиций и вера в инновации, собственные знания и опыт мастеров прошлого, а также способность принимать во внимание мнение и финансовые возможности наших клиентов - позволяют нам создавать пространства соответствующие потребностям тех людей, которые нуждаются в наших услугах.