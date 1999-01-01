Кухни “Гармония” предлагает Вам услуги по изготовлению мебели и проектированию кухни под ключ! Мы предлагаем Вам: Индивидуальный 3D-план по вашим размерам в подарок; Подбор материала для изготовления кухни; Богатый ассортимент фасадов собственного производства: Ясень, Дуб, МДФ и Пластик; Все материалы экологичные и сертифицированные; Ежемесячные скидки и акции для Наших клиентов; Цены на мебель доступны и имеют соотношение цена=качество; Точный срок изготовления кухни; На рынке мы работаем с 1999 года. Наличный и безналичный расчет Замер кухни Официальный договор Гарантия на кухню 1 год Гарантия на фурнитуру 20 лет

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гармония Регионы обслуживания Санкт-Петербург и Санкт‑Петербург Адрес Московское шоссе 7А, секция 24

196158 Санкт‑Петербург

Россия

+7-9627180051 www.spbharmony.ru