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Кухни Гармония Мебель
Мебель и аксессуары Санкт‑Петербург
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Отзыв (4)
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Проекты

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    • Кухня "Шейкер", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Кухня "Шейкер", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Кухня "Шейкер", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Кухня "Шейкер"
    Стул Кантри из массива дуба., Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Стул Кантри из массива дуба., Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Стул Кантри из массива дуба., Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
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    Стул Кантри из массива дуба.
    Кухня "Капри", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Кухня "Капри", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    Кухня "Капри", Кухни Гармония Мебель Кухни Гармония Мебель КухняКухонная мебель
    +2
    Кухня "Капри"
    Кухни “Гармония” предлагает Вам услуги по изготовлению мебели и проектированию кухни под ключ! Мы предлагаем Вам: Индивидуальный 3D-план по вашим размерам в подарок; Подбор материала для изготовления кухни; Богатый ассортимент фасадов собственного производства: Ясень, Дуб, МДФ и Пластик; Все материалы экологичные и сертифицированные; Ежемесячные скидки и акции для Наших клиентов; Цены на мебель доступны и имеют соотношение цена=качество; Точный срок изготовления кухни; На рынке мы работаем с 1999 года. Наличный и безналичный расчет Замер кухни Официальный договор Гарантия на кухню 1 год Гарантия на фурнитуру 20 лет
    Услуги
    • кухни на заказ
    • кухни
    • мебель
    • шкафы купе
    • фабрика гармония
    • гармония
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Санкт‑Петербург
    Адрес
    Московское шоссе 7А, секция 24
    196158 Санкт‑Петербург
    Россия
    +7-9627180051 www.spbharmony.ru

    Отзыв

    Любовь Короткова Любовь Короткова
    Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам фабрики “Гармония Мебель” за изготовление качественной кухни, которую я заказала в салоне на Московском шоссе 7А ТЦ Торговый двор. Особая благодарность дизайнеру Алене – очень приятная девушка, профессионал с прекрасным чувством вкуса. Я долго не решалась приобрести кухню и только Алена смогла мне предложить то, что мне действительно понравилось. Приятно порадовала доставка и сборка мебели: четко, быстро, профессионально. Красивая и удобная кухня радует нас каждый день. Мечты сбываются! Желаю салону процветания, побольше довольных и благодарных клиентов. Рекомендую всем, кто ищет кухонную мебель, заказывайте в салоне “Кухни Гармония” на Московском шоссе 7. Вы будете в восторге!
    6 месяцев назад
    Дата проекта: Ноябрь 2021
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    Алиса Волкова Алиса Волкова
    Мы заказывали кухню в Гармонии на Звездной в ТЦ Торговый двор, прошли много салонов и остановились именно на нём, т.к. там нам сделали хорошую скидку, да и проект там нам нарисовали более интересный, менеджер подсказала нам, что и как нам лучше сделать, посоветовал по цветам. Кухня из массива ясеня, заказывали вместе с техникой, мойку из камня нам дали в Подарок!!!. Привезли и установили кухню на неделю раньше, чем было прописано в договоре. Мы остались очень довольны, как нас обслужили… ни каких нареканий к ним нет.
    8 месяцев назад
    Дата проекта: Октябрь 2021
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    Ирина Викторовна Ирина Викторовна
    Приобрела свою чудо-кухню в салоне Гармония мебель на Московском 7, в ТЦ Торговый двор .т.к. живу не далеко и несколько раз заглядывала в этот салон полюбоваться на красивые кухни и определиться с выбором , что было сделать не просто ,учитывая такой широкий ассортимент материалов, цветов , комплектаций , который предлагает фабрика. Все изготовили точно в срок , доставка прошла без проблем , монтажники Саша и Паша, порадовали быстрой и качественной установкой . Хочу выразить благодарность менеджеру Алене за оказанное мне внимание, отличный дизайн-проект кухни и проявленный профессионализм в работе. Спасибо огромное.
    11 месяцев назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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