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Сонум Ставрополь
Мебель и аксессуары Ставрополь
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    • Сонум – производитель высококлассных анатомических матрасов, подушек и кроватей из Иванова. 

    В Ставрополи у нас три фирменных салона – приходите и оцените качество нашей продукции.


    Анатомические матрасы и подушки Сонум обладают исключительным качеством и доступной стоимостью. 

    Используемые в производстве европейские технологии и высококлассные материалы позволяют нам изготавливать продукцию способную составить достойную конкуренцию именитым брендам.

    Мы стараемся удовлетворить потребности всех наших клиентов, поэтому наши изделия представлены во всех возможных размерах и с огромной вариативностью наполнения. 

    Кроме того, вы всегда можете сделать заказ с индивидуальными требованиями.

    Производство наших анатомических матрасов, подушек и кроватей находится в Иваново – текстильной столице России. 

    Но наши фирменные салоны вы можете найти практически в любом крупном городе. Также мы осуществляем бесплатную доставку в любой уголок страны.

    На нашем официальном сайте sonum.ru вы можете подобрать интересующий вас товар и сделать заказ не выходя из дома. 

    Большое количество фотографий, подробное описание характеристик и онлайн чат с нашими специалистами помогут сделать правильный выбор.

    Услуги
    • анатомические матрасы
    • анатомические подушки
    • мебель для спальни
    • комоды
    • постельное белье
    • декоративные подушки
    • ковры
    • текстиль для дома
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    Регионы обслуживания
    Ставрополь
    Адрес
    Апанасенковская ул., д. 4 , 2-й этаж
    355008 Ставрополь
    Россия
    +7-9641542860 stavropol.sonum.ru
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