Сонум – производитель высококлассных анатомических матрасов, подушек и кроватей из Иванова.

В Ставрополи у нас три фирменных салона – приходите и оцените качество нашей продукции.





Анатомические матрасы и подушки Сонум обладают исключительным качеством и доступной стоимостью.

Используемые в производстве европейские технологии и высококлассные материалы позволяют нам изготавливать продукцию способную составить достойную конкуренцию именитым брендам.

Мы стараемся удовлетворить потребности всех наших клиентов, поэтому наши изделия представлены во всех возможных размерах и с огромной вариативностью наполнения.

Кроме того, вы всегда можете сделать заказ с индивидуальными требованиями.

Производство наших анатомических матрасов, подушек и кроватей находится в Иваново – текстильной столице России.

Но наши фирменные салоны вы можете найти практически в любом крупном городе. Также мы осуществляем бесплатную доставку в любой уголок страны.

На нашем официальном сайте sonum.ru вы можете подобрать интересующий вас товар и сделать заказ не выходя из дома.

Большое количество фотографий, подробное описание характеристик и онлайн чат с нашими специалистами помогут сделать правильный выбор.