Сонум – производитель высококлассных анатомических матрасов, подушек и кроватей из Иванова.
В Ставрополи у нас три фирменных салона – приходите и оцените качество нашей продукции.
Анатомические матрасы и подушки Сонум обладают исключительным качеством и доступной стоимостью.
Используемые в производстве европейские технологии и высококлассные материалы позволяют нам изготавливать продукцию способную составить достойную конкуренцию именитым брендам.
Мы стараемся удовлетворить потребности всех наших клиентов, поэтому наши изделия представлены во всех возможных размерах и с огромной вариативностью наполнения.
Кроме того, вы всегда можете сделать заказ с индивидуальными требованиями.
Производство наших анатомических матрасов, подушек и кроватей находится в Иваново – текстильной столице России.
Но наши фирменные салоны вы можете найти практически в любом крупном городе. Также мы осуществляем бесплатную доставку в любой уголок страны.
На нашем официальном сайте sonum.ru вы можете подобрать интересующий вас товар и сделать заказ не выходя из дома.
Большое количество фотографий, подробное описание характеристик и онлайн чат с нашими специалистами помогут сделать правильный выбор.
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- Регионы обслуживания
- Ставрополь
- Адрес
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Апанасенковская ул., д. 4 , 2-й этаж
355008 Ставрополь
Россия
+7-9641542860 stavropol.sonum.ru