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Мастерская дизайна <q>Ларчик-Art</q>
Дизайнеры интерьера Липецк
Обзор 9Проекты (9) 25Книги идей (25)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом в сиреневых тонах, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Загородный дом в сиреневых тонах, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Загородный дом в сиреневых тонах, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    +40
    Загородный дом в сиреневых тонах
    Однокомнатная квартира, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Однокомнатная квартира, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Однокомнатная квартира, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    +31
    Однокомнатная квартира
    Шторы и текстильный дизайн, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Шторы и текстильный дизайн, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Шторы и текстильный дизайн, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    +133
    Шторы и текстильный дизайн
    Котедж в современном стиле, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Котедж в современном стиле, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Котедж в современном стиле, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    +36
    Котедж в современном стиле
    Проект котеджа, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art' Гостиная в стиле кантри
    Проект котеджа, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art' Гостиная в стиле кантри
    Проект котеджа, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art' Кухня в стиле кантри
    +18
    Проект котеджа
    Тан-хаус в стиле прованс, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Тан-хаус в стиле прованс, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    Тан-хаус в стиле прованс, Мастерская дизайна "Ларчик-Art" Мастерская дизайна 'Ларчик-Art'
    +20
    Тан-хаус в стиле прованс
    Показать все 9 проекты

    Мастерская дизайна, дизайн-студия, занимающаяся дизайном интерьеров от перепланировки до декора и текстильного дизайна. Предоставляются услуги по проектированию, подборе отделочных материалов, отделочные работы, дизайн и пошив текстильных изделий. Продажа тканей, карнизов, пошив штор, установка карнизов, монтаж готовых изделий.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование
    • технические чертежи
    • визуализация проекта
    • подбор отделочных и декоративных материалов
    • проектирование встроенной мебели
    • отделочные работы
    • декоративные покрытия стен
    • декоративная штукатурка
    • рельефные панно
    • продажа тканей для штор и фурнитуры
    • карнизов
    • солнцезащитных систем
    • текстильный дизайн
    • пошив штор
    • установка карнизов
    • монтаж готовых текстильных изделий.
    • Показать все 17 услуги
    Регионы обслуживания
    г. Липецк и Липецкая область
    Адрес
    Катукова, 23
    398000 Липецк
    Россия
    +7-9046830203 larchik.su
    Законное владение

    г.Липецк, ул. Катукова, д.54-19

    Отзыв

    Лариса Потапова
    Приходите, и Вы будете удивлены и обрадовны ассортиментом карнизов, тканей для штор, профессионализм ом сотрудников, а также качеством и сервисом обслуживания!!
    больше 2 лет назад
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