Мастерская дизайна, дизайн-студия, занимающаяся дизайном интерьеров от перепланировки до декора и текстильного дизайна. Предоставляются услуги по проектированию, подборе отделочных материалов, отделочные работы, дизайн и пошив текстильных изделий. Продажа тканей, карнизов, пошив штор, установка карнизов, монтаж готовых изделий.