Мастерская дизайна, дизайн-студия, занимающаяся дизайном интерьеров от перепланировки до декора и текстильного дизайна. Предоставляются услуги по проектированию, подборе отделочных материалов, отделочные работы, дизайн и пошив текстильных изделий. Продажа тканей, карнизов, пошив штор, установка карнизов, монтаж готовых изделий.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Проектирование
- технические чертежи
- визуализация проекта
- подбор отделочных и декоративных материалов
- проектирование встроенной мебели
- отделочные работы
- декоративные покрытия стен
- декоративная штукатурка
- рельефные панно
- продажа тканей для штор и фурнитуры
- карнизов
- солнцезащитных систем
- текстильный дизайн
- пошив штор
- установка карнизов
- монтаж готовых текстильных изделий.
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- Регионы обслуживания
- г. Липецк и Липецкая область
- Адрес
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Катукова, 23
398000 Липецк
Россия
+7-9046830203 larchik.su
Законное владение
г.Липецк, ул. Катукова, д.54-19