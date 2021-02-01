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Casadelavida
Архитекторы Киев
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Hobbit village, Casadelavida Casadelavida Экодома
    Hobbit village, Casadelavida Casadelavida Загородные дома
    Hobbit village, Casadelavida Casadelavida Маленькие дома
    +2
    Hobbit village
    Дом в стиле скандинавский минимализм, Casadelavida Casadelavida Загородные дома
    Дом в стиле скандинавский минимализм, Casadelavida Casadelavida Дома на одну семью
    Дом в стиле скандинавский минимализм, Casadelavida Casadelavida Дома в скандинавском стиле
    +4
    Дом в стиле скандинавский минимализм
    Загородный дом из конопли, Casadelavida Casadelavida Дома в стиле минимализм
    Загородный дом из конопли, Casadelavida Casadelavida Загородные дома
    Загородный дом из конопли, Casadelavida Casadelavida Загородные дома
    +1
    Загородный дом из конопли
    Экокурорт в горах, Casadelavida Casadelavida Экодома
    Экокурорт в горах, Casadelavida Casadelavida Экодома
    Экокурорт в горах, Casadelavida Casadelavida Экодома
    +3
    Экокурорт в горах
    Вилла минимализм с бассейном, Casadelavida Casadelavida Вилла
    Вилла минимализм с бассейном, Casadelavida Casadelavida Загородные дома
    Вилла минимализм с бассейном, Casadelavida Casadelavida Вилла
    +3
    Вилла минимализм с бассейном

    Биоклиматика, устойчивое развитие, зеленое строительство.

    Проектирование, инженерия загородных домов, гостиниц, многоквартирных домов, жилой и коммерческой недвижимости.

    Минимализм, скандинавский стиль, лофт, барнхаус, купольный дом.

    Коноплебетон, железобетон, кирпичные дома, деревянные дома, ЛСТК.

    Услуги
    • Проектирование
    • Design
    • Architecture
    • Engineering
    • Construction Consulting
    • Microdevelopment
    • Архитектура
    • Инженерия
    • Строительный консалтинг
    • Микродевелопмент
    • Diseño
    • Arquitectura
    • Ingeniería
    • Consultoría en Construcción
    • Microdesarrollo
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    Регионы обслуживания
    • Европа
    • Азия
    • Южная и Северная Америка
    • Африка
    Адрес
    ул. Казимира Малевича 15
    03150 Киев
    Украина
    +380-957939389 casadlvida.blogspot.com

    Отзыв

    a_sarsenbaev
    Супер
    около 1 года назад
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    a_sarsenbaev
    Shymkent city
    около 1 года назад
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