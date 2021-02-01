Биоклиматика, устойчивое развитие, зеленое строительство.
Проектирование, инженерия загородных домов, гостиниц, многоквартирных домов, жилой и коммерческой недвижимости.
Минимализм, скандинавский стиль, лофт, барнхаус, купольный дом.
Коноплебетон, железобетон, кирпичные дома, деревянные дома, ЛСТК.
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- Регионы обслуживания
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- Азия
- Южная и Северная Америка
- Африка
- Адрес
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ул. Казимира Малевича 15
03150 Киев
Украина
+380-957939389 casadlvida.blogspot.com