Сонум – Ивановская фабрика по изготовлению ортопедических и анатомических матрасов, подушек, кроватей и прочей атрибутики для комфортного сна и отдыха









Сонум – один из нескольких салонов в Костроме, принадлежащий ивановской фабрике производящей продукцию для сна и отдыха, которая включает в себя:

ортопедические и анатомические матрасы, подушки, кровати, постельное белье и прочие аксессуары.





Изделия компании технологически ничем не уступают именитым брендам, а качество отделки и стоимость товаров гораздо более привлекательны для клиентов.





Бренд Сонум существует не так давно, но уже успел полюбиться многим. Это связано с отличным качеством товара, низкой стоимостью и возможностью доставки в любой регион РФ.

Кроме того каждый месяц по разным городам России открываются новые салоны, где любой клиент сможет лично посмотреть, потрогать и даже полежать на матрасах Сонум.





Вся представленная в салонах продукция, может быть заказана на официальном сайте sonum.ru с бесплатной доставкой.

Если же у вас возникнут вопросы наши менеджеры с удовольствием ответят на все вопросы по бесплатному номеру.