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Товары для сна Сонум Кострома
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    • Сонум – Ивановская фабрика по изготовлению ортопедических и анатомических матрасов, подушек, кроватей и прочей атрибутики для комфортного сна и отдыха



    Сонум – один из нескольких салонов в Костроме, принадлежащий ивановской фабрике производящей продукцию для сна и отдыха, которая включает в себя: 

    ортопедические и анатомические матрасы, подушки, кровати, постельное белье и прочие аксессуары.


    Изделия компании технологически ничем не уступают именитым брендам, а качество отделки и стоимость товаров гораздо более привлекательны для клиентов.


    Бренд Сонум существует не так давно, но уже успел полюбиться многим. Это связано с отличным качеством товара, низкой стоимостью и возможностью доставки в любой регион РФ.

    Кроме того каждый месяц по разным городам России открываются новые салоны, где любой клиент сможет лично посмотреть, потрогать и даже полежать на матрасах Сонум.


    Вся представленная в салонах продукция, может быть заказана на официальном сайте sonum.ru с бесплатной доставкой. 

    Если же у вас возникнут вопросы наши менеджеры с удовольствием ответят на все вопросы по бесплатному номеру.

    Услуги
    • анатомические матрасы
    • анатомические подушки
    • мебель для спальни
    • постельное белье
    • декоративные подушки
    • светильники
    • текстиль для дома
    Регионы обслуживания
    Кострома
    Адрес
    ул. Поселковая, д. 37/1, 2 этаж
    156008 Кострома
    Россия
    +7-9641542860 kostroma.sonum.ru
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