Сонум – Ивановская фабрика по изготовлению ортопедических и анатомических матрасов, подушек, кроватей и прочей атрибутики для комфортного сна и отдыха
Сонум – один из нескольких салонов в Костроме, принадлежащий ивановской фабрике производящей продукцию для сна и отдыха, которая включает в себя:
ортопедические и анатомические матрасы, подушки, кровати, постельное белье и прочие аксессуары.
Изделия компании технологически ничем не уступают именитым брендам, а качество отделки и стоимость товаров гораздо более привлекательны для клиентов.
Бренд Сонум существует не так давно, но уже успел полюбиться многим. Это связано с отличным качеством товара, низкой стоимостью и возможностью доставки в любой регион РФ.
Кроме того каждый месяц по разным городам России открываются новые салоны, где любой клиент сможет лично посмотреть, потрогать и даже полежать на матрасах Сонум.
Вся представленная в салонах продукция, может быть заказана на официальном сайте sonum.ru с бесплатной доставкой.
Если же у вас возникнут вопросы наши менеджеры с удовольствием ответят на все вопросы по бесплатному номеру.
- Услуги
- анатомические матрасы
- анатомические подушки
- мебель для спальни
- постельное белье
- декоративные подушки
- светильники
- текстиль для дома
- Регионы обслуживания
- Кострома
- Адрес
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ул. Поселковая, д. 37/1, 2 этаж
156008 Кострома
Россия
+7-9641542860 kostroma.sonum.ru