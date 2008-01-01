Я, Моисеева Татьяна, рада приветствовать вас на сайте моей дизайн-студии интерьеров [Мёд] и очень рада что вы захотели познакомиться с моими работами.

Я занимаюсь дизайном интерьеров с 2008 г., с момента окончании Уральской Государственной Архитектурной Академии по направлению «дизайн интерьера» в степени бакалавра. Сначала свой опыт работы я получила в некоторых дизайн-студиях нашего города, в их числе дизайн-студия «Градиз» а также архитектурная мастерская Никиты Жилякова. Некоторые работы, представленные на сайте, выполнены в рамках работы в этих организациях.

С 2010 года я начала частную практику проектирования интерьеров, чем занимаюсь и по сей день. С этого времени мною было выполнено более 50 дизайн-проектов и около половины из этих интерьеров было воплощено в жизнь.

В начале 2014 г. я совместно Антоном Величко основала дизайн-студию интерьеров «Мята», для открытия которой предоставила все свое портфолио. Там я работала руководителем проектов.

К сожалению, спустя год мне пришлось расстаться с с этой дизайн-студией, правда мои работы убрать с сайта отказались.

В 2015 г. я решила основать свою студию дизайна интерьеров [Мёд] и далее радовать заказчиков своим дизайном). Я стараюсь проектировать пространство так, чтобы мне самой захотелось там жить, я люблю любой свой проект ОТ и ДО, и считаю именно в этом секрет хорошего дизайна — вкладывать частичку своей души в каждый интерьер. Только в этом случае заказчик также полюбит и оценит мою работу, как и я сама.



