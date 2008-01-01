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дизайн-студии интерьеров [Мёд]
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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    • Интерьер 4-х комнатной квартиры в "ЖК Нагорный", дизайн-студии интерьеров [Мёд] дизайн-студии интерьеров [Мёд] Столовая комната в стиле минимализм Коричневый
    Интерьер 4-х комнатной квартиры в "ЖК Нагорный", дизайн-студии интерьеров [Мёд] дизайн-студии интерьеров [Мёд] Столовая комната в стиле минимализм
    Интерьер 4-х комнатной квартиры в "ЖК Нагорный", дизайн-студии интерьеров [Мёд] дизайн-студии интерьеров [Мёд] Гостиная в стиле минимализм
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    Интерьер 4-х комнатной квартиры в "ЖК Нагорный"

    Я, Моисеева Татьяна, рада приветствовать вас на сайте моей дизайн-студии интерьеров [Мёд] и очень рада что вы захотели познакомиться с моими работами.

    Я занимаюсь дизайном интерьеров  с 2008 г., с момента окончании Уральской Государственной Архитектурной Академии по направлению «дизайн интерьера» в степени бакалавра. Сначала свой опыт работы я получила в некоторых дизайн-студиях нашего города, в их числе дизайн-студия «Градиз» а также архитектурная мастерская Никиты Жилякова. Некоторые работы, представленные на сайте, выполнены в рамках работы в этих организациях.

    С 2010 года  я начала частную практику проектирования интерьеров, чем занимаюсь и по сей день. С этого времени мною было выполнено более 50 дизайн-проектов и около половины из этих интерьеров было воплощено в жизнь.

    В начале 2014 г. я совместно Антоном Величко основала дизайн-студию интерьеров «Мята», для открытия которой предоставила все свое портфолио. Там я  работала руководителем проектов.

    К сожалению, спустя год мне пришлось расстаться с с этой дизайн-студией, правда мои работы убрать с сайта отказались.

    В 2015 г. я решила основать свою студию дизайна интерьеров [Мёд] и далее радовать заказчиков своим дизайном).  Я стараюсь проектировать пространство так, чтобы мне самой захотелось там жить, я люблю любой свой проект ОТ и ДО, и считаю именно в этом секрет хорошего дизайна — вкладывать частичку своей души в каждый интерьер. Только в этом случае заказчик также полюбит и оценит мою работу, как и я сама.


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Планировочное решение
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Тюмень
    Награды компании
    Best of 200 Екатеринбург по версии журнала Elle Decoration 2019, номинация в премии «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017» по версии журнала ЕКБ.Собака.ru и интерьерного центра ARCHITECTOR 2017 г.
    Адрес
    ул Сыромолотова, д 11в
    620092 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122957849 studiomed.su
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