Представляем весь комплекс услуг, связанный с проектированием архитектурных объектов, созданием интерьера, строительством и ремонтом. Наше творческое кредо — индивидуальный подход к каждому клиенту, следование современным технологиям в строительстве и тенденциям в современном дизайне, качество на этапе строительства.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- дизайн мебели
- промдизайн
- ремонт и строительство
- Регионы обслуживания
- Россия
- Санкт-Петербург
- Россия Москва
- Россия Камчатка
- Россия Новосибирск
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129273847 www.idcraft.com