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Архитектурно-строительное бюро ID Craft
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера коттеджа в современном стиле. Поселок Горы, Санкт-Петербург, Архитектурно-строительное бюро ID Craft Архитектурно-строительное бюро ID Craft Кухня в стиле минимализм
    Дизайн интерьера коттеджа в современном стиле. Поселок Горы, Санкт-Петербург, Архитектурно-строительное бюро ID Craft Архитектурно-строительное бюро ID Craft Кухня в стиле минимализм
    Дизайн интерьера коттеджа в современном стиле. Поселок Горы, Санкт-Петербург, Архитектурно-строительное бюро ID Craft Архитектурно-строительное бюро ID Craft Кухня в стиле минимализм
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    Дизайн интерьера коттеджа в современном стиле. Поселок Горы, Санкт-Петербург

    Представляем весь комплекс услуг, связанный с  проектированием архитектурных объектов, созданием интерьера, строительством и ремонтом. Наше творческое кредо — индивидуальный подход к каждому клиенту, следование современным технологиям в строительстве и тенденциям в современном дизайне, качество на этапе строительства.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн мебели
    • промдизайн
    • ремонт и строительство
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Санкт-Петербург
    • Россия Москва
    • Россия Камчатка
    • Россия Новосибирск
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129273847 www.idcraft.com
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