Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Универсальная история
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс, Универсальная история Универсальная история Кухня в стиле кантри
    Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс, Универсальная история Универсальная история Кухня в стиле кантри
    Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс, Универсальная история Универсальная история Кухня в стиле кантри
    +25
    Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс
    Квартира в Санкт-Петербурге в стиле Лофт, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле лофт
    Квартира в Санкт-Петербурге в стиле Лофт, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле лофт
    Квартира в Санкт-Петербурге в стиле Лофт, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле лофт
    +20
    Квартира в Санкт-Петербурге в стиле Лофт
    Проект и реализация квартиры скандинавский стиль , Универсальная история Универсальная история Кухня в скандинавском стиле
    Проект и реализация квартиры скандинавский стиль , Универсальная история Универсальная история Кухня в скандинавском стиле
    Проект и реализация квартиры скандинавский стиль , Универсальная история Универсальная история Гостиная в скандинавском стиле
    +24
    Проект и реализация квартиры скандинавский стиль
    Проект Дома в поселке Коркинские просторы под Санкт- Петербургом, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле кантри
    Проект Дома в поселке Коркинские просторы под Санкт- Петербургом, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле кантри
    Проект Дома в поселке Коркинские просторы под Санкт- Петербургом, Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле кантри
    +22
    Проект Дома в поселке Коркинские просторы под Санкт- Петербургом
    Квартира в Парадном квартале, Универсальная история Универсальная история
    Квартира в Парадном квартале, Универсальная история Универсальная история
    Квартира в Парадном квартале, Универсальная история Универсальная история
    +19
    Квартира в Парадном квартале
    Интерьер дома для молодой семьи в поселке Дони , Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле модерн
    Интерьер дома для молодой семьи в поселке Дони , Универсальная история Универсальная история Кухня в стиле модерн
    Интерьер дома для молодой семьи в поселке Дони , Универсальная история Универсальная история Гостиная в стиле модерн
    +26
    Интерьер дома для молодой семьи в поселке Дони
    Показать все 8 проекты

    Дизайн-проект любых помещений. 

     Полный пакет рабочей документации. 

     3D визуализация. 

     Ремонт, отделка под ключ.

     Скульптуры и картины, ковка на заказ. 

     Роспись стен. 

    Декорирование. 

     Подбор освещения и аксессуаров. 

     Проектирование, изготовление мебели. 

     Согласование перепланировки. 

     Авторский надзор.

    Функции   Генпроектировщика и Генподрядчика. 

      Тел. +7 921 308 99 44

    Услуги
    • Дизайн-проект любых помещений. – Полный пакет рабочей документации. – 3D визуализация. – Ремонт
    • отделка под ключ. – Художественная лепнина. – Художественная и декоративная штукатурка. – Скульптуры и картины.- Ковка на заказ. – Роспись стен. – Декорирование. – Подбор освещения и аксессуаров. – Проектирование
    • изготовление мебели.- Пошив штор
    • покрывал и подушек. – Согласование перепланировок. – Авторский надзор.- Функции генпроектировщика и генподрядчика. -Тел. +7 921 308 99 44
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • г.Москва
    • Россия
    • Краснодарский край
    • город Сочи
    • Челябинск
    Адрес
    ул. Турку, д 17 лит А
    192283 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9213089944 www.dizstory.ru
      Add SEO element