Дизайн-проект любых помещений.
Полный пакет рабочей документации.
3D визуализация.
Ремонт, отделка под ключ.
Скульптуры и картины, ковка на заказ.
Роспись стен.
Декорирование.
Подбор освещения и аксессуаров.
Проектирование, изготовление мебели.
Согласование перепланировки.
Авторский надзор.
Функции Генпроектировщика и Генподрядчика.
Тел. +7 921 308 99 44
- Услуги
- Дизайн-проект любых помещений. – Полный пакет рабочей документации. – 3D визуализация. – Ремонт
- отделка под ключ. – Художественная лепнина. – Художественная и декоративная штукатурка. – Скульптуры и картины.- Ковка на заказ. – Роспись стен. – Декорирование. – Подбор освещения и аксессуаров. – Проектирование
- изготовление мебели.- Пошив штор
- покрывал и подушек. – Согласование перепланировок. – Авторский надзор.- Функции генпроектировщика и генподрядчика. -Тел. +7 921 308 99 44
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- г.Москва
- Россия
- Краснодарский край
- город Сочи
- Челябинск
- Адрес
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ул. Турку, д 17 лит А
192283 Санкт-Петербург
Россия
+7-9213089944 www.dizstory.ru