Рамы для зеркал

Издавна считалось, что зеркала обладают магическими свойствами. Во множестве мифов, легенд и сказок зеркала обладали волшебной способностью сообщать истину, какой бы она ни была. На сегодняшний день зеркала есть в каждом доме.

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