Наша студия занимается разработкой дизайна интерьера и экстерьера в городе Краснодаре и Краснодарском крае уже более 10 лет. На нашем счету не мало реализованных проектов в Анапе, Геленджике, Белореченске, Армавире, Новороссийске и Сочи. Компания так же осуществляет сопровождение в реализации проекта на всех этапах отделочных работ, а именно помощь дизайнера в подборе материалов, мебели, аксессуаров, декора, так же выезды на объект с целью консультации отделочных бригад, что позволит претворить все задумки и идеи созданного нами дизайн проекта в жизнь без ошибок и изменений. Имеются собственные отделочные бригады и партнеры — производители мебели и материалов для элитной отделки интерьеров и фасадов.