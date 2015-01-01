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Студия Маликова
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Пентхаус на Дунайской 44, Студия Маликова Студия Маликова Гостиные в эклектичном стиле МДФ Красный
    Пентхаус на Дунайской 44, Студия Маликова Студия Маликова Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Черный
    Пентхаус на Дунайской 44, Студия Маликова Студия Маликова Гостиные в эклектичном стиле МДФ Красный
    +2
    Пентхаус на Дунайской 44
    Многоэтажная эклектика, Студия Маликова Студия Маликова Кухни в эклектичном стиле Белый
    Многоэтажная эклектика, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в эклектичном стиле
    Многоэтажная эклектика, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в эклектичном стиле Коричневый
    +13
    Многоэтажная эклектика
    Краснодарский кантри., Студия Маликова Студия Маликова Гостиная в стиле кантри
    Краснодарский кантри., Студия Маликова Студия Маликова Кухня в стиле кантри Зеленый
    Краснодарский кантри., Студия Маликова Студия Маликова Кухня в стиле кантри Белый
    +6
    Краснодарский кантри.
    Mansion, Студия Маликова Студия Маликова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Mansion, Студия Маликова Студия Маликова Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    Mansion, Студия Маликова Студия Маликова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +25
    Mansion
    ​Современный классицизм, Студия Маликова Студия Маликова Гостиные в эклектичном стиле Янтарный / Золотой
    ​Современный классицизм, Студия Маликова Студия Маликова Гостиные в эклектичном стиле Янтарный / Золотой
    ​Современный классицизм, Студия Маликова Студия Маликова Детские комната в эклектичном стиле Синий
    +10
    ​Современный классицизм
    Кубанский прованс, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в рустикальном стиле
    Кубанский прованс, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в рустикальном стиле
    Кубанский прованс, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в рустикальном стиле
    +14
    Кубанский прованс
    Показать все 8 проекты

    Наша студия занимается разработкой дизайна интерьера и экстерьера в городе Краснодаре и Краснодарском крае уже более 10 лет. На нашем счету не мало реализованных проектов в Анапе, Геленджике, Белореченске, Армавире, Новороссийске и Сочи. Компания так же осуществляет сопровождение в реализации проекта на всех этапах отделочных работ, а именно помощь дизайнера в подборе материалов, мебели, аксессуаров, декора, так же выезды на объект с целью консультации отделочных бригад, что позволит претворить все задумки и идеи созданного нами дизайн проекта в жизнь без ошибок и изменений. Имеются собственные отделочные бригады и партнеры — производители мебели и материалов для элитной отделки интерьеров и фасадов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера и экстерьера
    • авторский надзор
    • отделочные работы.
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и г. Москва
    Адрес
    Улица Зиповская 5к1
    350066 Краснодар
    Россия
    +7-9189592055 rumdesign.ru
    Законное владение

    Город Краснодар Ул. Зиповская 5

    Отзыв

    Илья Мищенко
    почти 2 года назад
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