Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ММ-design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • автогипермаркет "Автовсячина", ММ-design ММ-design Конференц-центры в стиле минимализм
    автогипермаркет "Автовсячина", ММ-design ММ-design Конференц-центры в стиле минимализм
    автогипермаркет "Автовсячина", ММ-design ММ-design Конференц-центры в стиле минимализм
    +15
    автогипермаркет "Автовсячина"
    Коттедж в пос. Никольские озера, ММ-design ММ-design Дома в стиле минимализм
    Коттедж в пос. Никольские озера, ММ-design ММ-design Дома в стиле минимализм
    Коттедж в пос. Никольские озера, ММ-design ММ-design Дома в стиле минимализм
    +8
    Коттедж в пос. Никольские озера
    Изысканная неоклассика, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    Изысканная неоклассика, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    Изысканная неоклассика, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    +4
    Изысканная неоклассика
    Загородный дом в стиле шале, ММ-design ММ-design Гостиная в колониальном стиле
    Загородный дом в стиле шале, ММ-design ММ-design Гостиная в колониальном стиле
    Загородный дом в стиле шале, ММ-design ММ-design Кухня в колониальном стиле
    Загородный дом в стиле шале
    Фьюжн в черно-белом, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    Фьюжн в черно-белом, ММ-design ММ-design Столовая комната в классическом стиле
    Фьюжн в черно-белом, ММ-design ММ-design Спальня в классическом стиле
    +2
    Фьюжн в черно-белом
    Неоклассика умноженная на минимализм, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    Неоклассика умноженная на минимализм, ММ-design ММ-design Гостиная в классическом стиле
    Неоклассика умноженная на минимализм, ММ-design ММ-design Столовая комната в классическом стиле
    +8
    Неоклассика умноженная на минимализм
    Показать все 17 проекты

    OOO «MM-design»
    основано в марте 2011 г. в Москве
    ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
    архитекторы-дизайнеры МАКСИМ и АННА МАЛЫЕ
    ОБРАЗОВАНИЕ
    Имеем высшее образование по специальности «Дизайн интерьера»
    ОПЫТ РАБОТЫ
    Занимаемся профессиональным проектированием интерьеров с 2003г.
    СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    Проектирование жилых и общественных интерьеров:
    Квартиры,
    Коттеджи,
    Офисы,
    Коммерчческие,
    А также архитектурное проектирование

    Публикуемся в профессиональной прессе.

    Почему мы называемся «MM-design»?

    ММ — сокращенное обозначение миллиметра

    «MM-design» — дизайн продуманный до миллиметра.

    Малый и Малая

    Мастерская Малых

    ну и конечно неотделимое от нас понятие «design»

    Услуги
    • дизайн жилых и общественных интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    127282 Москва
    Россия
    +7-9262238055 mm-design.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element