OOO «MM-design»

основано в марте 2011 г. в Москве

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

архитекторы-дизайнеры МАКСИМ и АННА МАЛЫЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Имеем высшее образование по специальности «Дизайн интерьера»

ОПЫТ РАБОТЫ

Занимаемся профессиональным проектированием интерьеров с 2003г.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование жилых и общественных интерьеров:

Квартиры,

Коттеджи,

Офисы,

Коммерчческие,

А также архитектурное проектирование



Публикуемся в профессиональной прессе.



Почему мы называемся «MM-design»?



ММ — сокращенное обозначение миллиметра



«MM-design» — дизайн продуманный до миллиметра.



Малый и Малая



Мастерская Малых



ну и конечно неотделимое от нас понятие «design»