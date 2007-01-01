OOO «MM-design»
основано в марте 2011 г. в Москве
ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
архитекторы-дизайнеры МАКСИМ и АННА МАЛЫЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Имеем высшее образование по специальности «Дизайн интерьера»
ОПЫТ РАБОТЫ
Занимаемся профессиональным проектированием интерьеров с 2003г.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проектирование жилых и общественных интерьеров:
Квартиры,
Коттеджи,
Офисы,
Коммерчческие,
А также архитектурное проектирование
Публикуемся в профессиональной прессе.
Почему мы называемся «MM-design»?
ММ — сокращенное обозначение миллиметра
«MM-design» — дизайн продуманный до миллиметра.
Малый и Малая
Мастерская Малых
ну и конечно неотделимое от нас понятие «design»
- Услуги
- дизайн жилых и общественных интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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127282 Москва
Россия
+7-9262238055 mm-design.ru