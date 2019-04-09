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Гусь-Садовод
Озеленители Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Озеленение Офиса компании "Development System", Гусь-Садовод Гусь-Садовод балконы
    Озеленение Офиса компании "Development System", Гусь-Садовод Гусь-Садовод балконы
    Озеленение Офиса компании "Development System", Гусь-Садовод Гусь-Садовод балконы
    +6
    Озеленение Офиса компании "Development System"
    Озеленение Бара "Фаранг", Гусь-Садовод Гусь-Садовод Винный погреб в стиле лофт
    Озеленение Бара "Фаранг", Гусь-Садовод Гусь-Садовод Винный погреб в стиле лофт
    Озеленение Бара "Фаранг", Гусь-Садовод Гусь-Садовод Винный погреб в стиле лофт
    +3
    Озеленение Бара "Фаранг"
    Озеленение Магазина ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Лестницы
    Озеленение Магазина ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Лестницы
    Озеленение Магазина ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +3
    Озеленение Магазина ТопТоп
    Озеленение Офиса компании ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Рабочий кабинет в стиле лофт
    Озеленение Офиса компании ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Рабочий кабинет в стиле лофт
    Озеленение Офиса компании ТопТоп, Гусь-Садовод Гусь-Садовод Рабочий кабинет в стиле лофт
    +2
    Озеленение Офиса компании ТопТоп
    Озеленение Офиса компании Мегамикс., Гусь-Садовод Гусь-Садовод Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Озеленение Офиса компании Мегамикс., Гусь-Садовод Гусь-Садовод Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Озеленение Офиса компании Мегамикс., Гусь-Садовод Гусь-Садовод Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +1
    Озеленение Офиса компании Мегамикс.
    Добрый день! Меня зовут Виктория. Я представляю студию горшечных растений ГУСЬ-САДОВОД. Мы занимаемся озеленением помещений, горшечными растениями и декором. Хочу предложить вам сотрудничество. 🔸 Мы поможем подобрать растения под спроектированный интерьер и условия, чтобы они отлично себя чувствовали и завершали дизайн-проект. 🔸 Выберем и привезем для вас лучшие экземпляры растений, кашпо и сопутствующих материалов 🔸 Бережно осуществим посадки и подробно расскажем об уходе 🔸 Есть возможность работать с юрлицами. За три года работы мы озеленили рестораны, бары, кафе, опен-спэйсы, офисы, коворкинги, магазины, шоурумы, квартиры и загородные дома. Будем рады сотрудничеству и совместным проектам! Спасибо за внимание и уделенное время!
    Услуги
    • Озеленение интерьеров
    • Фитодизайн
    • Пересадка растений.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Вавилов-Лофт, Тучков переулок, д.1, помещение 1691
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9062288858
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