Добрый день! Меня зовут Виктория. Я представляю студию горшечных растений ГУСЬ-САДОВОД. Мы занимаемся озеленением помещений, горшечными растениями и декором. Хочу предложить вам сотрудничество. 🔸 Мы поможем подобрать растения под спроектированный интерьер и условия, чтобы они отлично себя чувствовали и завершали дизайн-проект. 🔸 Выберем и привезем для вас лучшие экземпляры растений, кашпо и сопутствующих материалов 🔸 Бережно осуществим посадки и подробно расскажем об уходе 🔸 Есть возможность работать с юрлицами. За три года работы мы озеленили рестораны, бары, кафе, опен-спэйсы, офисы, коворкинги, магазины, шоурумы, квартиры и загородные дома. Будем рады сотрудничеству и совместным проектам! Спасибо за внимание и уделенное время!

Услуги Озеленение интерьеров

Фитодизайн

Пересадка растений. Регионы обслуживания Санкт-Петербург Адрес Вавилов-Лофт, Тучков переулок, д.1, помещение 1691

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