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Большинству из нас сложно представить свою жизнь без таких ароматных напитков, как чай и кофе. Кому то по нраву первый, кому-то – второй, а некоторые в одинаковой мере предпочитают оба упомянутых напитка.
Люди во все времена пытались украшать свое жилище. Наскальные рисунки, картины известных художников, старинные гобелены и бабушкино панно с фотографиями – люди всегда пытались сделать свое жилище красивее и привлекательнее, украси…