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Stanislav Booth
Дизайнеры интерьера Днепропетровск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • The White Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в средиземноморском стиле
    The White Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в средиземноморском стиле
    The White Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в средиземноморском стиле
    +4
    The White Kitchen
    Red Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Столовая комната в эклектичном стиле МДФ Белый
    Red Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухни в эклектичном стиле МДФ Красный
    Red Kitchen, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухни в эклектичном стиле МДФ Красный
    +7
    Red Kitchen
    Kitchen&coffee, Stanislav Booth Stanislav Booth КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Kitchen&coffee, Stanislav Booth Stanislav Booth КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Kitchen&coffee
    Кухня, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в стиле лофт
    Кухня, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в стиле лофт
    Кухня, Stanislav Booth Stanislav Booth Кухня в стиле лофт
    +2
    Кухня
    Гостиная, Stanislav Booth Stanislav Booth Гостиная в стиле лофт
    Гостиная, Stanislav Booth Stanislav Booth Гостиная в стиле лофт
    Гостиная, Stanislav Booth Stanislav Booth Гостиная в стиле лофт
    +3
    Гостиная
    Регионы обслуживания
    • Ukraine
    • Europe
    • Usa
    • Asia
    • Africa
    Адрес
    skype: Stanislav_headoff
    49000 Днепропетровск
    Украина
    www.behance.net/archdizs
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