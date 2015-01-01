Что делать с чаем и кофе в доме?

Большинству из нас сложно представить свою жизнь без таких ароматных напитков, как чай и кофе. Кому то по нраву первый, кому-то – второй, а некоторые в одинаковой мере предпочитают оба упомянутых напитка.

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