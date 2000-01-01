Я занимаюсь разработкой интерьеров, а так же воплощением их в жизнь. Сотрудничаю с проверенными строительными бригадами, а так же с фирмами производителями мебели, аксессуаров, отделочных материалов. Это позволяет осуществлять дизайн проект "под ключ".