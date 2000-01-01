Я занимаюсь разработкой интерьеров, а так же воплощением их в жизнь. Сотрудничаю с проверенными строительными бригадами, а так же с фирмами производителями мебели, аксессуаров, отделочных материалов. Это позволяет осуществлять дизайн проект "под ключ".
- Услуги
- Разработка интерьеров
- предметов интерьера
- а так же авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Москва, Пятигорск и Кисловдск
- Награды компании
Феродиз(Фестиваль Российского Дизайна) 2009г.
- Адрес
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125315 Москва
Россия
+7-9383001303 avin503.wix.com/demshinova