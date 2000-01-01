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Алёна Демшинова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 12Проекты (12) 10Книги идей (10)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Воронеже, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Спальня в скандинавском стиле Розовый
    Квартира в Воронеже, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Спальня в скандинавском стиле Розовый
    Квартира в Воронеже, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Спальня в скандинавском стиле Розовый
    +25
    Квартира в Воронеже
    Квартира для курортников, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира для курортников, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира для курортников, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +5
    Квартира для курортников
    Синяя кухня, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня в классическом стиле Синий
    Синяя кухня, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Кухня в классическом стиле Синий
    Синяя кухня
    Квартира для холостяка , Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в стиле лофт Серый
    Квартира для холостяка , Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в стиле лофт Серый
    Квартира для холостяка , Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в стиле лофт Серый
    +6
    Квартира для холостяка
    Гостиная в лесу, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    Гостиная в лесу, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    Гостиная в лесу, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Гостиная в скандинавском стиле Бирюзовый
    +1
    Гостиная в лесу
    Мятная прохлада и тема птиц в девичьей комнате, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Детская комнатa в стиле кантри Бирюзовый
    Мятная прохлада и тема птиц в девичьей комнате, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Детская комнатa в стиле кантри Бирюзовый
    Мятная прохлада и тема птиц в девичьей комнате, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Детская комнатa в стиле кантри Бирюзовый
    +2
    Мятная прохлада и тема птиц в девичьей комнате
    Показать все 12 проекты

    Я занимаюсь разработкой интерьеров, а так же воплощением их в жизнь. Сотрудничаю с проверенными строительными бригадами, а так же с фирмами производителями мебели, аксессуаров, отделочных материалов. Это позволяет осуществлять дизайн проект "под ключ".

    Услуги
    • Разработка интерьеров
    • предметов интерьера
    • а так же авторский надзор.​
    Регионы обслуживания
    Москва, Пятигорск и Кисловдск
    Награды компании
    Феродиз (Фестиваль Российского Дизайна) 2009г.
    Адрес
    125315 Москва
    Россия
    +7-9383001303 avin503.wix.com/demshinova

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