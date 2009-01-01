Мы работаем с 2009 года и на сегодняшний день являемся одной из самых перспективных и стабильных компаний в Санкт-Петербурге. Мы беремся за различные проекты – от частного жилья до многоэтажных жилых комплексов, офисов и ресторанов. На сегодняшний день мы разработали и реализовали порядка 50 проектов частной и коммерческой направленности.За время работы мы обрели достаточный опыт и знания, чтобы предложить качественный продукт, а отлаженная схема ведения проекта позволяет нам легко регулировать процессы. В своих проектах мы решаем проблемы функционала и эксплуатации, которые стоят перед клиентом, не забывая об эстетической составляющей.