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FISHEYE Design &amp; Architecture
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Отзыв (7)
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    • Мы работаем с 2009 года и на сегодняшний день являемся одной из самых перспективных и стабильных компаний в Санкт-Петербурге. Мы беремся за различные проекты – от частного жилья до многоэтажных жилых комплексов, офисов и ресторанов. На сегодняшний день мы разработали и реализовали порядка 50 проектов частной и коммерческой направленности.За время работы мы обрели достаточный опыт и знания, чтобы предложить качественный продукт, а отлаженная схема ведения проекта позволяет нам легко регулировать процессы. В своих проектах мы решаем проблемы функционала и эксплуатации, которые стоят перед клиентом, не забывая об эстетической составляющей.

    Услуги
    • Сфера деятельности FISHEYE Design & Architecture — комплексное решение вопросов
    • связанных с дизайном интерьеров и строительством: проектирование
    • малоэтажное строительство
    • авторский и технический надзор
    • ведение производства ремонтно-отделочных работ на объектах
    • комплектация мебелью
    • освещением
    • сантехникой
    • декоративными материалами.
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    Регионы обслуживания
    Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    ул. Мира, 15А, пом. 50-Н
    ​197101 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124485048 www.fisheye-studio.ru
    Законное владение

    197101, Санкт-Петербург

    ул. Мира, 15А, пом. 50-Н

    тел. офис:  +7 (812) 448-50-48

    Отзыв

    Анна Мелькер
    больше 5 лет назад
    Oleksandr Diveev
    больше 3 лет назад
    Миша МИша
    Дизайн бюро для отечественных компаний
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 7
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