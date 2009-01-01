Мы работаем с 2009 года и на сегодняшний день являемся одной из самых перспективных и стабильных компаний в Санкт-Петербурге. Мы беремся за различные проекты – от частного жилья до многоэтажных жилых комплексов, офисов и ресторанов. На сегодняшний день мы разработали и реализовали порядка 50 проектов частной и коммерческой направленности.За время работы мы обрели достаточный опыт и знания, чтобы предложить качественный продукт, а отлаженная схема ведения проекта позволяет нам легко регулировать процессы. В своих проектах мы решаем проблемы функционала и эксплуатации, которые стоят перед клиентом, не забывая об эстетической составляющей.
- Услуги
- Сфера деятельности FISHEYE Design & Architecture — комплексное решение вопросов
- связанных с дизайном интерьеров и строительством: проектирование
- малоэтажное строительство
- авторский и технический надзор
- ведение производства ремонтно-отделочных работ на объектах
- комплектация мебелью
- освещением
- сантехникой
- декоративными материалами.
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- Регионы обслуживания
- Россия и Санкт-Петербург
- Адрес
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ул. Мира, 15А, пом. 50-Н
197101 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124485048 www.fisheye-studio.ru
197101, Санкт-Петербург
ул. Мира, 15А, пом. 50-Н
тел. офис: +7 (812) 448-50-48