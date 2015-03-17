Studio Fareni - это небольшой семейный коллектив, объединённый одним любимым делом - Дизайном интерьера. Мы это делаем действительно с душой, со знанием и пониманием Вас и Ваших нужд. Каждый проект мы делаем неповторимым только за счет ваших семейных особенностей, требований к пространству и предпочтений по цвету, свету и материалам. Каждая деталь интерьера пересекается с Вашими мыслями, желаниями и нуждами. Вы погружаетесь в творческую атмосферу и принимаете непосредственное участие в создании вашего будущего жилища.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- авторское сопровождение
- комплектация интерьеров
- дизайн и пошив штор.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Адрес
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Филатова 47
350000 Краснодар
Россия
+7-9184450552 Fareni.ru