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Studio Fareni
Дизайнеры Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Пентхаус "Седьмой континент", Studio Fareni Studio Fareni Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Пентхаус "Седьмой континент", Studio Fareni Studio Fareni Медиа комнаты в эклектичном стиле Красный
    Пентхаус "Седьмой континент", Studio Fareni Studio Fareni Гостиные в эклектичном стиле Прозрачный
    +5
    Пентхаус "Седьмой континент"
    Лесной дом, Studio Fareni Studio Fareni Дома в стиле минимализм Серый
    Лесной дом, Studio Fareni Studio Fareni Дома в стиле минимализм Серый
    Лесной дом, Studio Fareni Studio Fareni Гостиная в стиле минимализм Прозрачный
    Лесной дом

    Studio Fareni - это небольшой семейный коллектив, объединённый одним любимым делом - Дизайном интерьера. Мы это делаем действительно с душой, со знанием и пониманием Вас и Ваших нужд. Каждый проект мы делаем неповторимым только за счет ваших семейных особенностей, требований к пространству и предпочтений по цвету, свету и материалам. Каждая деталь интерьера пересекается с Вашими мыслями, желаниями и нуждами. Вы погружаетесь в творческую атмосферу и принимаете непосредственное участие в создании вашего будущего жилища.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторское сопровождение
    • комплектация интерьеров
    • дизайн и пошив штор.
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    Филатова 47
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9184450552 Fareni.ru
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