Studio Fareni - это небольшой семейный коллектив, объединённый одним любимым делом - Дизайном интерьера. Мы это делаем действительно с душой, со знанием и пониманием Вас и Ваших нужд. Каждый проект мы делаем неповторимым только за счет ваших семейных особенностей, требований к пространству и предпочтений по цвету, свету и материалам. Каждая деталь интерьера пересекается с Вашими мыслями, желаниями и нуждами. Вы погружаетесь в творческую атмосферу и принимаете непосредственное участие в создании вашего будущего жилища.