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Империя
Строители Севастополь
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    • Каркасный дом в Крыму, Империя Империя
    Каркасный дом в Крыму

    Зачем 🤦‍♂️ покупать когда можно построить! Строительство домов в Крыму! Все виды строительных услуг! При заказе дома 🏠 от 100 м2 септик в подарок 🎁 

    +79897740571 

    https://instagram.com/dom_v_krumy 

    https://vk.com/stroiyslugi

    стройуслуги92.рф 

    каркас-крым.рф

    Услуги
    • Строительство домов в Крыму
    • Кровельные работы
    • Каркасный дом в Крыму
    Регионы обслуживания
    Севастополь
    Награды компании
    • Положительные отзывы!
    • Благодарственные письма
    • Рекомендательные письма
    Адрес
    Вакуленчука 33
    299007 Севастополь
    Россия
    +7-9897740571 стройуслуги92.рф
    Законное владение

    Красноярск ул Полярная 104

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