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Raumplus
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 62Проекты (62) 4Книги идей (4)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Двери для шкафа-купе, Raumplus Raumplus Гардеробная в стиле лофт
    Двери для шкафа-купе, Raumplus Raumplus Межкомнатные двери
    Двери для шкафа-купе, Raumplus Raumplus Рабочий кабинет в стиле лофт
    +12
    Двери для шкафа-купе
    Новый шоурум raumplus 2021, Raumplus Raumplus ГостинаяХранение
    Новый шоурум raumplus 2021, Raumplus Raumplus ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Новый шоурум raumplus 2021, Raumplus Raumplus ГостинаяХранение
    +49
    Новый шоурум raumplus 2021
    Угловая стеклянная перегородка raumplus в офис, Raumplus Raumplus Офисные помещения и магазины
    Угловая стеклянная перегородка raumplus в офис, Raumplus Raumplus Офисные помещения и магазины
    Угловая стеклянная перегородка raumplus в офис, Raumplus Raumplus Офисные помещения и магазины
    +10
    Угловая стеклянная перегородка raumplus в офис
    raumplus в интерьере квартиры, гардеробная UNO, Raumplus Raumplus ГардеробнаяХранение Алюминий / Цинк Бежевый
    raumplus в интерьере квартиры, гардеробная UNO, Raumplus Raumplus ГардеробнаяХранение Алюминий / Цинк Бежевый
    raumplus в интерьере квартиры, гардеробная UNO, Raumplus Raumplus ГардеробнаяХранение Алюминий / Цинк Бежевый
    +7
    raumplus в интерьере квартиры, гардеробная UNO
    Раздвижные подвесные двери raumplus в прихожую, Raumplus Raumplus ГостинаяАксессуары и декорации
    Раздвижные подвесные двери raumplus в прихожую, Raumplus Raumplus ГостинаяАксессуары и декорации
    Раздвижные подвесные двери raumplus в прихожую, Raumplus Raumplus ГостинаяАксессуары и декорации
    +6
    Раздвижные подвесные двери raumplus в прихожую
    raumplus в интерьере квартиры ЖК Кленовый Dom, Raumplus Raumplus ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Стекло
    raumplus в интерьере квартиры ЖК Кленовый Dom, Raumplus Raumplus ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    raumplus в интерьере квартиры ЖК Кленовый Dom, Raumplus Raumplus ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    +4
    raumplus в интерьере квартиры ЖК Кленовый Dom
    Показать все 62 проекты

    Новый взгляд на корпусную мебель! Гардеробные комнаты на заказ, шкафы купе по индивидуальному проекту, раздвижные двери, офисные и межкомнатные интерьерные системы. Производство и продажа.

    Бренд raumplus широко известен более чем в 60 странах мира. У производителей мебели,поставщиков комплектующих, дизайнеров интерьеров и покупателей готовыхмебельных изделий эта марка ассоциируется с высочайшим уровнем качествапродукции. Вся продукция raumplus производится в Германии. 

    Шоурум raumplus в центре дизайна Артплей (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 3, подъезд А, 1 этаж).

    Услуги
    • Изготовление мебели на заказ
    • Корпусная мебель
    • Дизайн
    • Расчет
    • Производство
    • Продажа
    Регионы обслуживания
    Россия, Москва и Московская область
    Награды компании
    Пишите в WhatsApp / Viber / Telegram : 8-968-629-29-58
    Адрес
    Центр дизайна Артплей (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 3, подъезд А, 1 этаж).
    105120 Москва
    Россия
    +7-4951204628 www.raumplus.ru
    Законное владение

    г.Одинцово, бульв. Маршала Крылова, 25А, офис 9. Московская область 143005

    Отзыв

    ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс»
    Взаимно! 5ка за совместную работу!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Январь 2017
    Редактировать
    Лидия Свиридова
    Шоурум сразу обращает на себя внимание - мебель стильная, практичная, качество видно сразу. Особенно нравятся комоды и тумбы с ящиками без ручек, которые открываются по нажатию. А если выбрать интересный цвет покрытия, можно преобразить весь интерьер квартиры. Менеджеры приятные, не навязывают свои услуги, но все подсказывают, если попросить.
    больше 4 лет назад
    Irina Golokova
    Осталась довольна работой этой компании, изготовили мне П-образную гардеробную систему Uno. При проектировке учли все мои пожелания. Установили достаточно быстро и качественно, приятным бонусом убрали за собой все. Гардеробная удобная, вместительная, видно, что надежная. Несмотря на свои габариты не смотрится громоздкой, пока все нравится, поэтому рекомендую Раумплюс и именно эту модель гардеробной.
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 7

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