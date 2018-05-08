Новый взгляд на корпусную мебель! Гардеробные комнаты на заказ, шкафы купе по индивидуальному проекту, раздвижные двери, офисные и межкомнатные интерьерные системы. Производство и продажа.
Бренд raumplus широко известен более чем в 60 странах мира. У производителей мебели,поставщиков комплектующих, дизайнеров интерьеров и покупателей готовыхмебельных изделий эта марка ассоциируется с высочайшим уровнем качествапродукции. Вся продукция raumplus производится в Германии.
Шоурум raumplus в центре дизайна Артплей (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 3, подъезд А, 1 этаж).
- Услуги
- Изготовление мебели на заказ
- Корпусная мебель
- Дизайн
- Расчет
- Производство
- Продажа
- Регионы обслуживания
- Россия, Москва и Московская область
- Награды компании
- Пишите в WhatsApp / Viber / Telegram : 8-968-629-29-58
- Адрес
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Центр дизайна Артплей (ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, строение 3, подъезд А, 1 этаж).
105120 Москва
Россия
+7-4951204628 www.raumplus.ru
г.Одинцово, бульв. Маршала Крылова, 25А, офис 9. Московская область 143005