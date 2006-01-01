Мы работаем с 2006-го года и специализируемся на дизайне общественных и частных интерьеров. Мы предлагаем вам продуманный дизайн-проект, в который входит техническая документация, 3D-визуализация, подбор и подсчет отделочных материалов, мебели и всего, что необходимо для реализации проекта. Мы заслужили признание среди профессионалов. Наши сотрудники являются членами Союза дизайнеров России. Нам доверяют разные по значимости проекты как общественных интерьеров, так и частных. От счастливых обладателей квартир до кинотеатров, автоцентров, гостиниц и кабинетов Правительства Карелии. Работаем как в Республике Карелия, так и в Санкт-Петербурге, Москве.