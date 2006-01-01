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Center of interior design
Дизайнеры интерьера Petrozavodsk
Обзор 37Проекты (37) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в стиле "Авангард", Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в стиле "Авангард", Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в стиле "Авангард", Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Квартира в стиле "Авангард"
    Дом с современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле модерн
    Дом с современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле модерн
    Дом с современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле модерн
    +12
    Дом с современном стиле
    Квартира в ЖК Каскад, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Каскад, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК Каскад, Center of interior design Center of interior design Кухни в эклектичном стиле
    +8
    Квартира в ЖК Каскад
    Дом для большой семьи, Center of interior design Center of interior design Гостиная в классическом стиле
    Дом для большой семьи, Center of interior design Center of interior design Гостиная в классическом стиле
    Дом для большой семьи, Center of interior design Center of interior design Гостиная в классическом стиле
    +18
    Дом для большой семьи
    Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Итальянское вдохновение, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Итальянское вдохновение
    Дом в современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    Дом в современном стиле, Center of interior design Center of interior design Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Дом в современном стиле
    Показать все 37 проекты

    Мы работаем с 2006-го года и специализируемся на дизайне общественных и частных интерьеров. Мы предлагаем вам продуманный дизайн-проект, в который входит техническая документация, 3D-визуализация, подбор и подсчет отделочных материалов, мебели и всего, что необходимо для реализации проекта. Мы заслужили признание среди профессионалов. Наши сотрудники являются членами Союза дизайнеров России. Нам доверяют разные по значимости проекты как общественных интерьеров, так и частных. От счастливых обладателей квартир до кинотеатров, автоцентров, гостиниц и кабинетов Правительства Карелии. Работаем как в Республике Карелия, так и в Санкт-Петербурге, Москве.

    Регионы обслуживания
    г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург и г. Москва
    Адрес
    185014 Petrozavodsk
    Россия
    +7-9535459525 www.cidpro.ru

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