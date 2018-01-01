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Ольга Райская
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт Мельниково фото, Ольга Райская Ольга Райская Ванная в стиле лофт Плитка Многоцветный
    Лофт Мельниково фото, Ольга Райская Ольга Райская Ванная в стиле лофт Дерево Многоцветный
    Лофт Мельниково фото, Ольга Райская Ольга Райская Ванная в стиле лофт
    +2
    Лофт Мельниково фото
    лофт_Мельниково, Ольга Райская Ольга Райская Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Черный
    лофт_Мельниково, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле лофт Коричневый
    лофт_Мельниково, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле лофт Бетон Коричневый
    +18
    лофт_Мельниково
    Благородство бежевого 2, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Благородство бежевого 2, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Благородство бежевого 2, Ольга Райская Ольга Райская Рабочий кабинет в эклектичном стиле Бежевый
    +3
    Благородство бежевого 2
    Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Благородство бежевого, Ольга Райская Ольга Райская Кухня в стиле модерн
    +7
    Благородство бежевого
    Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
    Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +13
    Men's apartment

    Райская Ольга - архитектор-дизайнер с  6-летним профессиональным образованием архитектора -дизайнера и почти 20 летним опытом работы. В 2002 году закончила Ульяновский Государственный Технический Университет,  кафедра "Дизайн архитектурной среды".

    Сейчас  специализируется на проектировании, авторском сопровождении и комплектации  квартир в Москве от бетонной "коробки" до "полотенец"  в ванной. Все проекты проектируются и воплощаются индивидуально  под каждого заказчика. Поэтому  и работает в нескольких современных стилистиках - минимализм,  лофт, современная классика.

    Готовый проект для студии   - построенная  "под ключ" квартира и счастливый  заказчик.

    Публикуется в различных профильных изданиях. Финалист  нескольких сезонов Pinwin, финалист ADD Awards 2018 в категории "Ретейл и бизнес". Проект #ЛофтМельниково  вошел TOP-100 лучших проектов на конкурсе MODERN HOME Professional Design Award 2020.

    Услуги
    • Дизайн частных и общественных интерьеров бизнес класса. Проектирование
    • комплектация
    • авторский надзор
    • Управление проектом.
    • дизайн домов
    • архитектура частных домов
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    Финалист нескольких сезонов Pinwin, финалист ADD Awards 2018 в категории Ретейл и бизнес. Проект #ЛофтМельниково вошел TOP-100 лучших проектов на конкурсе MODERN HOME Professional Design Award 2020.
    Адрес
    129337 Москва, Россия
    Россия
    +7-9672593797 www.raiproject.com
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