Райская Ольга - архитектор-дизайнер с 6-летним профессиональным образованием архитектора -дизайнера и почти 20 летним опытом работы. В 2002 году закончила Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра "Дизайн архитектурной среды".
Сейчас специализируется на проектировании, авторском сопровождении и комплектации квартир в Москве от бетонной "коробки" до "полотенец" в ванной. Все проекты проектируются и воплощаются индивидуально под каждого заказчика. Поэтому и работает в нескольких современных стилистиках - минимализм, лофт, современная классика.
Готовый проект для студии - построенная "под ключ" квартира и счастливый заказчик.
Публикуется в различных профильных изданиях. Финалист нескольких сезонов Pinwin, финалист ADD Awards 2018 в категории "Ретейл и бизнес". Проект #ЛофтМельниково вошел TOP-100 лучших проектов на конкурсе MODERN HOME Professional Design Award 2020.
- Услуги
- Дизайн частных и общественных интерьеров бизнес класса. Проектирование
- комплектация
- авторский надзор
- Управление проектом.
- дизайн домов
- архитектура частных домов
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- Финалист нескольких сезонов Pinwin, финалист ADD Awards 2018 в категории
Ретейл и бизнес. Проект #ЛофтМельниково вошел TOP-100 лучших проектов на конкурсе MODERN HOME Professional Design Award 2020.
- Адрес
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129337 Москва, Россия
Россия
+7-9672593797 www.raiproject.com