Райская Ольга - архитектор-дизайнер с 6-летним профессиональным образованием архитектора -дизайнера и почти 20 летним опытом работы. В 2002 году закончила Ульяновский Государственный Технический Университет, кафедра "Дизайн архитектурной среды".

Сейчас специализируется на проектировании, авторском сопровождении и комплектации квартир в Москве от бетонной "коробки" до "полотенец" в ванной. Все проекты проектируются и воплощаются индивидуально под каждого заказчика. Поэтому и работает в нескольких современных стилистиках - минимализм, лофт, современная классика.

Готовый проект для студии - построенная "под ключ" квартира и счастливый заказчик.

Публикуется в различных профильных изданиях. Финалист нескольких сезонов Pinwin, финалист ADD Awards 2018 в категории "Ретейл и бизнес". Проект #ЛофтМельниково вошел TOP-100 лучших проектов на конкурсе MODERN HOME Professional Design Award 2020.