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Zi-design Interiors
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ, Zi-design Interiors Zi-design Interiors Ванная комната в стиле модерн
    ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ, Zi-design Interiors Zi-design Interiors Ванная комната в стиле модерн
    ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ, Zi-design Interiors Zi-design Interiors Гостиная в стиле модерн
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    ДЕТАЛИ КВАРТИРЫ НА ОСЕННЕМ БУЛЬВАРЕ

    Мы – это команда молодых и талантливых дизайнеров интерьера. 

    Все мы выпускники  ”Британской Высшей Школы Дизайна”. После окончания ”Британки” каждый из нас несколько лет оттачивал свое профессиональное мастерство в разных архитектурных студиях Москвы. Это был уникальный опыт, и мы взяли только лучшее. 

    В 2012 году мы снова встретились и поняли, что вместе мы сможем сделать интересную и яркую студию, способную реализовывать самые сложные, оригинальные и интересные проекты. 

    Так появилась студия дизайна интерьеров Zi-Design.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 Строение 2
    105120 Москва
    Россия
    +7-4993467828 zi-design.ru
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