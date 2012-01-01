Мы – это команда молодых и талантливых дизайнеров интерьера.
Все мы выпускники ”Британской Высшей Школы Дизайна”. После окончания ”Британки” каждый из нас несколько лет оттачивал свое профессиональное мастерство в разных архитектурных студиях Москвы. Это был уникальный опыт, и мы взяли только лучшее.
В 2012 году мы снова встретились и поняли, что вместе мы сможем сделать интересную и яркую студию, способную реализовывать самые сложные, оригинальные и интересные проекты.
Так появилась студия дизайна интерьеров Zi-Design.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 Строение 2
105120 Москва
Россия
+7-4993467828 zi-design.ru