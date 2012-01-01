Мы – это команда молодых и талантливых дизайнеров интерьера.

Все мы выпускники ”Британской Высшей Школы Дизайна”. После окончания ”Британки” каждый из нас несколько лет оттачивал свое профессиональное мастерство в разных архитектурных студиях Москвы. Это был уникальный опыт, и мы взяли только лучшее.

В 2012 году мы снова встретились и поняли, что вместе мы сможем сделать интересную и яркую студию, способную реализовывать самые сложные, оригинальные и интересные проекты.

Так появилась студия дизайна интерьеров Zi-Design.