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Деревянные дома Лебер Групп
Подрядчики Москва
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    • Строим деревянные дома по-настоящему под ключ. Только экологичные и надежные материалы: каркасные дачные дома и коттеджи из клееного бруса.

    Услуги
    • каркасные дома
    • дома из клееного бруса
    • Проектирование
    • инженерные коммуникации
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Московская область
    • Ярославль
    • Тверь
    • Владимир
    • Калуга
    • Рязань
    • Тула
    • Смоленск
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    Адрес
    Дмитровское шоссе
    127591 Москва
    Россия
    +7-4952560095 www.LGDD.ru
    Законное владение

    Москва, Дмитровское шоссе, д. 100 к. 2

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