Строим деревянные дома по-настоящему под ключ. Только экологичные и надежные материалы: каркасные дачные дома и коттеджи из клееного бруса.
- Услуги
- каркасные дома
- дома из клееного бруса
- Проектирование
- инженерные коммуникации
- Регионы обслуживания
- г. Москва
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- Адрес
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Дмитровское шоссе
127591 Москва
Россия
+7-4952560095 www.LGDD.ru
Законное владение
Москва, Дмитровское шоссе, д. 100 к. 2