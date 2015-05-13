Меня зовут Мария Суслова.
Я создаю интерьеры с 2010 года.
Моя миссия, как профессионала, заключается именно в
том, чтобы объединить ваше уникальное видение с реальным миром –
актуальными трендами, особенностями архитектуры помещения, эргономикой и
таким образом создать гармоничный дизайн.
Я умею правильно сопоставить ваш образ мысли и стилевые предпочтения с
современными тенденциями, бюджет с желаниями. Помогу разобраться как в
локальном ассортименте отделочных материалов, так и в мебели и декоре.
Нет некой формулы идеального интерьера, как нет тренда или стиля,
который стопроцентно подойдет вам полностью. Но есть одно важное
правило: вам должно быть комфортно находиться и жить в вашем доме.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- разработка частных и общественных интерьеров
- авторский надзор
- декорорование интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Самарская область и Самара
- Поволжье.
- Адрес
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443125 Самара
Россия
+7-9198083788 design-me.su