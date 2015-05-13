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Мария Суслова дизайн интерьера &amp; декор
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частные интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор комнаты для новорожденных
    Частные интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор Гостиная в стиле минимализм
    Частные интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор Маленькие спальни
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    Частные интерьеры
    Коммерческие интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
    Коммерческие интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
    Коммерческие интерьеры, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
    Коммерческие интерьеры
    Фото готовых объектов, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
    Фото готовых объектов, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
    Фото готовых объектов, Мария Суслова дизайн интерьера & декор Мария Суслова дизайн интерьера & декор
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    Фото готовых объектов

    Меня зовут Мария Суслова.

    Я создаю интерьеры с 2010 года.


    Моя миссия, как профессионала, заключается именно в

    том, чтобы объединить ваше уникальное видение с реальным миром –

    актуальными трендами, особенностями архитектуры помещения, эргономикой и

    таким образом создать гармоничный дизайн.

    Я умею правильно сопоставить ваш образ мысли и стилевые предпочтения с

    современными тенденциями, бюджет с желаниями. Помогу разобраться как в

    локальном ассортименте отделочных материалов, так и в мебели и декоре.

    Нет некой формулы идеального интерьера, как нет тренда или стиля,

    который стопроцентно подойдет вам полностью. Но есть одно важное

    правило: вам должно быть комфортно находиться и жить в вашем доме.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • разработка частных и общественных интерьеров
    • авторский надзор
    • декорорование интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Самарская область и Самара
    • Поволжье.
    Адрес
    443125 Самара
    Россия
    +7-9198083788 design-me.su
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