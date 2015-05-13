Меня зовут Мария Суслова.

Я создаю интерьеры с 2010 года.





Моя миссия, как профессионала, заключается именно в

том, чтобы объединить ваше уникальное видение с реальным миром –

актуальными трендами, особенностями архитектуры помещения, эргономикой и

таким образом создать гармоничный дизайн.

Я умею правильно сопоставить ваш образ мысли и стилевые предпочтения с

современными тенденциями, бюджет с желаниями. Помогу разобраться как в

локальном ассортименте отделочных материалов, так и в мебели и декоре.

Нет некой формулы идеального интерьера, как нет тренда или стиля,

который стопроцентно подойдет вам полностью. Но есть одно важное

правило: вам должно быть комфортно находиться и жить в вашем доме.