Дверной магазин "ЭкономДорс" уже более 5 лет успешно занимается продажей и монтажом дверей в Санкт-Петербурге и Ленобласти. За все время наша компания обзавелась колоссальным опытом, что подтверждается более чем 60 000 монтированных дверей. Наши специалисты с радостью поделятся с Вами всеми тонкостями и секретами в сфере межкомнатных дверей, а ни один Ваш вопрос не останется без ответа. Начиная от этапа первичного обращения вплоть до установки дверей, компания "ЭкономДорс" стремится к тому, чтобы все потребности наших клиентов были полностью удовлетворены. Доставка по СПБ и области. Оплата после установки. Бесплатный замер на входные двери в пределах города.